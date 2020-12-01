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聲音照相抓噪音車元旦全台上路　「多車同時經過」3狀況免罰

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▲▼聲音照相明年元旦開拍，噪音車輛無所遁形。（圖／環保署提供）

▲環保署表示，聲音照相明年元旦開拍，噪音車輛將無所遁形。（圖／環保署提供，下同）

記者許展溢／台北報導

為強化高噪音車輛執法效率，有效嚇阻噪音車擾寧問題，環保署宣布「聲音照相-科技執法」將於明年元旦上路，針對高噪音車輛超標直接開罰1800元至3600元，搭配經「三重認證」品管合格的取締設備以及「雙重把關」案件品保管控機制，未來高噪音車輛超標即拍即抓、無所遁形。不過，有3狀況可免罰。

環保署表示，參考超速照相執法模式，推動聲音照相直接開罰措施，為完備法令規範，已完成三項法規修訂工作，在今年10月15日公告「機動車輛行駛噪音量測方法-影像輔助法」。12月1日會銜交通部修正發布「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」。

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▲▼聲音照相明年元旦開拍，噪音車輛無所遁形。（圖／環保署提供）

▲▼為確保聲音照相系統之公正客觀性，環保署訂定「三重認證」措施。

▲▼聲音照相明年元旦開拍，噪音車輛無所遁形。（圖／環保署提供）

為確保聲音照相系統之公正客觀性，環保署說明，訂定「三重認證」措施，另針對違規案件判定流程規範「雙重把關」機制，包括硬體設備三重認證：噪音計須通過標準檢驗局檢定認證(每兩年檢定1次)、聲音照相系統通過環保署比測驗證(每年比測1次)、硬體設備每3天校正1次及每5分鐘對時1次。和違規案件判定雙重把關：扣除背景環境干擾（執行背景音量修正、確認風速及降雨氣象條件）及釐清其他音源干擾（保留紀錄事件前後3秒影像或音檔，確認事件噪音來源）。

環保署強調，聲音照相是從受體保護（民眾）角度出發，以「抓吵」為原則，車輛只要沒過度不當改裝或刻意製造噪音操駕行為，不會有超標疑慮，駕駛人只要配合「順順騎、順順開，油門輕、不怕拍」，並不用擔憂受罰。環保署指出，只要被認定「超標」就會直接開罰1800元至3600元，但有三種狀況則免罰，一是「執行公務車輛」，如消防救災、救護車等，二是「非機動車輛」自身設備所發出之聲音，和「多車同時經過」會視情節判定，並通知到檢。

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