快訊／蔡英文聲援蘇貞昌：準備130億挺台灣豬　打開國際市場

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌1日舌戰國民黨立委蔣萬安時，衍生出老闆是藍營中常委的屏東信功豬肉，支持政府挺台豬外銷政策的風波。對此，總統蔡英文2日上火線支援，強調蘇貞昌的意思，是探討台灣豬產業衝擊，政府全力支持，且準備130億基金協助轉型升級，打開國際市場。

▲蔡英文民進黨中常會前談話受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨在上週祭出「豬內臟」，強力杯葛國會議事，讓立法院再度陷入停擺，但因為丟豬腸、豬心舉止，讓外界認為實在太過噁心，且浪費食物，引發國人反感，藍營醜聞再次躍上國際版面。

接著，蘇貞昌1日赴立法院備詢時，國民黨回歸質詢台，行使問政本務。蔣萬安在質詢期間，多次與蘇貞昌陷入言語交鋒，蘇貞昌拋出國民黨中常委經營的屏東信功豬肉，其實也支持政府挺台灣豬外銷政策一事，但信功豬肉深夜卻突然發出聲明，未提政府協助外銷，而是把焦點聚焦在他們不挺萊豬一事，在野黨則趁勢群起圍攻蘇貞昌，掀起爭議。

對此，蔡英文2日下午出席中執會前，安排媒體訪問，為蘇貞昌站上火線給予火力支援。她表示，在經過了解之後，這一段是發生在蘇貞昌、蔣萬安質詢的過程中，重點是討論「產業衝擊」。

蔡英文表示，實際上農委會、行政院都有很長一段時間，在跟豬農、養豬戶溝通，政府全力支持豬農，且準備了130億基金協助轉型升級，打開國際市場，讓收益可以穩定，競爭力提高，「我想蘇院長，是這個意思」。

▼蘇貞昌出席109年資訊月開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）



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