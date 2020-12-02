蔡英文回應黨部修「吳怡農條款」：選舉辦法修法有2個目的

▲總統蔡英文於民進黨中執會前發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

由於民進黨台北市黨部主委持續「難產」，外傳黨內將在2日中執會修改所謂「吳怡農條款」，有助推舉民進黨智庫副執行長吳怡農接任。對此，兼任黨主席的總統蔡英文2日表示，選舉辦法修法有2個目的，一是讓年輕人入黨更快，二是選舉資格的放寬，讓更多人可以參與。

民進黨台北市黨部主委的人選，攸關2022年台北市長佈局，先前前議員王孝維、前立委薛凌登記參選，但兩方爆出爭議不斷，導致黨內成立調查小組協調，最終時任黨主席卓榮泰決議暫停選舉，至今主委一職依舊「難產」。

對此，民進黨預計2日舉行中執會提案修改「黨員入黨辦法」，以及「黨職人員選舉辦法」；這一方面是攸關線上入黨的狀況，把線上入黨的審理流程，改由入黨複查小組直接審查，避免耗時。至於所謂「黨職人員選舉辦法」，則是修改黨員入黨後，不需受兩年條款的限制，可以參選縣市黨部主委。

不過，此舉也被認為是不是在替吳怡農參選北市黨部解套，認為是「吳怡農條款」。對此，蔡英文稍早受訪時表示，這件事今天中執會才要討論，相關選舉辦法修法主要目的有2個：第一，是讓年輕人入黨可以更快；第二，則是在選舉資格上做放寬，讓更多人參與。

蔡英文解釋，在520後有號召年輕人入黨，很多人是線上入黨，如果用舊的程序，大家要到地方黨部申請、審核，這時間太長，因此希望有一套制度，讓線上入黨的程序可以更有效的來處理。她說，民進黨會持續迎接黨新的能量，希望更重視年輕世代的參與，持續爭取年輕世代對民進黨的支持。

另外，蔡英文說，民進黨在選舉資格上要放寬，不論是主委、主席選舉，都希望可以放寬資格，讓民進黨可以有更多人參與，讓整個黨的選舉可以有更多、更好的選項。