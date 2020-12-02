蔡英文：美豬開放是打開國際經貿重要一步　要符合法規、談判規範

記者陶本和／台北報導

針對放寬美國萊豬進口的議題，總統蔡英文2日出席民進黨中執會前，接受媒體訪問時表示，這是台灣打開國際經貿，有更寬廣空間的重要一步，台灣要融入國際經貿體系，就要符合經貿法規和談判規範。

▲蔡英文於民進黨中執會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文表示，就在昨天，「台灣豬識別標章」已經開始試辦，農委會已經發出第一批標章；她說，申請台灣豬標章的業者，要附上證明文件，要簽切結書，標章也有防偽的功能，「我們用最嚴謹的標準，就是要讓國人可以安心消費國產豬肉」。

針對進口豬肉，蔡英文表示，行政院公佈了「五大管理措施」，會掌握源頭、做好檢查，也會讓標示跟著肉品走。她強調，人民關心食安是必然的事，推出這五大管理措施，就是為了讓大家安心。

蔡英文也強調，美豬、美牛不是單一議題，是解決貿易困難的問題，也是為了爭取國家有寬廣的經貿國際空間，讓台灣能夠重返國際經貿舞台的關鍵一步。

蔡英文說，她很樂意看到，昨天在立法院已經恢復質詢。透過詢答，問題和答案也能更清楚地呈現在國人面前，「在國際標準和科學證據的前提下，政府一定會把關食安，保護國人的健康，讓大家吃得安全、吃得安心」。

此外，蔡英文也說，與社會的溝通其實持續進行，行政院、農委會、衛福部，還有相關部會都在這段時間，努力跟相關團體、社會大眾溝通；她坦言，確實是很困難的問題，也需要花很多力氣來處理，不過也是很重要必須處理的議題。

蔡英文表示，這是台灣打開國際經貿，有更寬廣空間的重要一步，後續還要做很多的努力，在國際經貿上讓台灣可以往前走。

蔡英文表示，台灣融入國際經貿體系，就要符合經貿法規和談判規範，有些事情要有多一點的空間就事論事來討論，昨天立法院回歸質詢，就是很好的事情，立委代表人民提問，而行政院、院長就有責任來回答，這是滿好的過程。