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獨／馬英九交棒前18天萊豬報告曝光：衝擊國內3產業估損124億

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▲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中於立法院備詢遭杯葛。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口，引發社會對於食安議題的廣泛討論。事實上，關於萊豬進口議題，藍綠政黨執政都面臨過，但細看評估報告，雙方的預測卻是南轅北轍，蔡英文政府估「開放對市場影響有限」，馬英九政府則認為恐衝擊豬內臟、加工、飼料產業3層面，加總損失評估推算共124億。

回顧2016年5月2日，也就是前總統馬英九卸任前18天，農委會將一份「開放含瘦肉精美國豬肉進口對產業之衝擊評估」的報告送交立法院，內容針對養豬產業現況、我國豬肉消費情形、我國豬肉進口概況、全球豬隻使用萊劑之標準與利弊分析、開放含瘦肉精（萊劑）美國豬肉進口對養豬產業之衝擊等5大面向進行說明。

該份報告說明，開放含萊劑美國豬肉進口，即代表符合我國訂定萊劑標準之豬肉皆可輸入。倘我國開放含萊劑豬肉進口，對國內養豬產業可能造成之衝擊，分析內容如下：

1. 萊劑可提高豬隻瘦肉率，改善豬隻體型，農民不須再投入豬隻育種工作，種豬產業可能全面退出國內，查104年國內種豬產值約19億元，出口值約0.35億元。

2. 依據目前針對萊劑殘留之研究報告，內臟之殘留率遠高於肉品殘留，因國人食用內臟量遠高於國外，倘對此有安全疑慮，恐會降低內臟消費量，目前國產內臟每副約400元，進口含萊劑豬肉及內臟後，可能降至每副200元，以104年供應屠宰頭數約823萬頭推估，損失金額 約16.5億元（全數估列）。

3. 國產豬肉有15~20%係用於加工，在生產成本考量之下，恐將被國外進口低價豬肉原料所替代，以104年養豬產業產值約717.4億元推估，估計損失金額至少約71.7億元（以10%估列）。

4. 添加萊劑於養豬飼料，約可節省飼養成本 5~10%，倘進口含萊劑豬肉價格較不含萊劑豬肉便宜 10%，屆時因比價效應恐影響國內毛豬拍賣價格，104年養豬產業產值約717.4億元推估，估計損失金額至少約35.9億元（以5%估列）。

5. 倘未來再加入TPP，除加拿大、美國，甚至墨西哥或智利等南美洲國家含萊劑低價豬肉也將進口我國時，保守估計國內毛豬在養頭數恐下降至目前之70%。

6. 由於養豬頭數之減少，以飼料效率3.1估算，國內養豬飼料之需求量每年將隨之減產85.5萬公噸，同理與養豬產業相關之行業，也間接受到不同程度之影響。

若仔細對照馬政府時期所研擬提交立院的說明報告，蔡政府對於開放萊豬的看法與論點顯然有所不同。根據《ETtoday新聞雲》取得農委會近日提供給立委的「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對養豬產業影響報告」，關於影響評估的部分如下：

「國產豬肉與進口豬肉因溫體、品質及口感不同，再加上國人愛吃溫體豬肉，生鮮豬肉一直為消費大宗，近七成國人習慣使用溫體生鮮豬肉，進口冷凍豬肉無法替代，導致進口豬肉占比一直維持在10%左右，再者，美國豬肉進口已20餘年，美國豬肉在國人消費市占率僅約為1%，顯見國人的豬肉消費及習慣已有明顯區隔，預估開放對市場影響有限。

經查美國豬肉含萊劑之售價與不含萊劑之售價，兩者差異不大，而加拿大進口豬肉平均售價為61.3元/公斤，仍較美國進口豬肉平均價格78.9元/公斤，具價格優勢，爰開放萊劑豬肉進口後，仍將回歸由各進口國彼此競爭我國冷凍豬肉市場

在配合政府實施全面強制豬肉原料產地標示之措施下，國內消費者可清楚辨識國產或進口豬肉，另推動整體養豬產業全面轉型，提升產業永續競爭力，預期可有效控制減緩前開衝擊的發生，持續維繫國產豬肉90%的市占率，開放萊豬預期對國內養豬產業影響相對有限。」

▲▼ 豬。（圖／路透）

▲（圖／路透）

▼馬英九政府2016年5月2日提報立法院的萊豬進口衝擊報告

▲▼農委會2016年針對開放含瘦肉精美豬進口對產業衝擊評估的書面報告。（圖／記者徐政璿翻攝）'

▲▼農委會2016年針對開放含瘦肉精美豬進口對產業衝擊評估的書面報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會2016年針對開放含瘦肉精美豬進口對產業衝擊評估的書面報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會2016年針對開放含瘦肉精美豬進口對產業衝擊評估的書面報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會2016年針對開放含瘦肉精美豬進口對產業衝擊評估的書面報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會2016年針對開放含瘦肉精美豬進口對產業衝擊評估的書面報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會2016年針對開放含瘦肉精美豬進口對產業衝擊評估的書面報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▼蔡英文政府最新提報給立法院的萊豬風險評估報告

▲▼農委會萊豬風險評估報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會萊豬風險評估報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會萊豬風險評估報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

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