LIVE／美國萊豬讓蘇貞昌身陷立院　蔡英文親上火線救援

記者陶本和／台北報導

針對美國萊豬進口，國民黨立院黨團上週祭出「豬內臟」杯葛行政院長蘇貞昌上台，引發全國關注，蘇貞昌1日舌戰國民黨立委蔣萬安時，又衍生出屏東信功豬肉支持政府挺台豬外銷政策的風波，且隨即被廠商聲明打臉，對此，身兼民進黨主席的總統蔡英文2日下午出席中執會前，決定親上火線發表談話，希冀平息目前紛爭。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲民進黨主席、總統蔡英文。（圖／記者莊喬迪攝）



蔡英文在上月25日，在民進黨中常會前才發表談話，針對美國萊豬進口議題，是要讓市場多一個選擇，並不是要求國人都要食用；同時，她也親自回應國內各項時事議題。

但是，過了一個禮拜，萊豬議題持續延燒，甚至有越演越烈的趨勢，蘇貞昌1日在立法院備詢時，血戰國民黨立委們時，表示廠商「信功肉品」支持政府挺台豬外銷的相關政策，並未稱他們「挺萊豬」，但事後信功肉品卻發聲明，把重點畫在，他們不挺萊豬，而在野黨也趁勢強攻蘇貞昌與執政團隊，引發各界爭議。

對此，蔡英文2日下午規劃出席中執會前，親自出面發表談話，除了針對中央疫情指揮中心公布的「秋冬防疫專案」上路，叮嚀國人進出8大類場所需要配戴口罩等之外，也會主動談及美國萊豬的相關議題，並接受媒體的訪問，給予蘇貞昌火力支援。