明倫社宅3房型月租4萬元　柯文哲：不希望整棟裡面「都住窮人」

▲柯文哲、黃珊珊與王鴻薇出席「健康社會住宅交流感謝茶會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

位在士林區的明倫社宅於26日開放招租，其3房型月租費高達4萬500元，引發外界質疑太貴，連台北市長柯文哲日前都坦承會再檢討。事隔一週，柯文哲2日出席健康社會住宅交流感謝茶會，他表示，當時要蓋社宅，結果所有里長都反對，「怕一蓋下去住進來全是窮人，變成貧民窟。」

針對日前明倫社宅招租，3房型的租金費達到4萬500元，柯文哲2日在健康社會住宅交流感謝茶會致詞中提到，其實這有幾個戰略原因，目前北市戶口人數登記，一戶1到2人佔60％，3到4人佔30％，5人以上10％，所以北市府當時就是按照「631」這個邏輯設計社會住宅。

柯文哲表示，但明倫社宅的比例是「721」，比「631」更偏向單人房，1人房月租只有8000多元，但是3房型坪數比較大，所以是4萬元；當時為什麼有這樣的設計，是設立社宅「收入50％的人應該都可以住」，而為什麼有大坪數，是要防止「標籤化」。

柯文哲坦言，當時要蓋社宅，結果所有里長都反對，「怕一蓋下去住進來全是窮人，變成貧民窟。」而他也去看萬華平宅，「都是窮人」，所以混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」