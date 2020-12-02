「已經82歲了」阿北無罩搭車：現在不方便！全車傻眼：誰家的長輩

▲搭大眾交通工具，戴口罩保護自己也保護他人。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

12月1日起，出入八大類場務必配戴口罩，違者可裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰！不過有男網友表示，今（2）日一早搭公車，卻撞見老伯伯沒戴口罩，還大剌剌反嗆好心提醒的乘客，「我已經82歲了！」讓原PO超傻眼，「病毒不會管你幾歲，誰家的老伯伯趕快帶回去...」

一名男網友在臉書《我是永和人》透露，今日早上7時許，搭公車前往永安市場時，在車廂目睹奇葩狀況，只見一名年輕人對著一位老伯伯詢問，「你的口罩呢？」

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原來老伯伯無「罩」上車，還一臉不以為意回應，「我現在不方便」、「我已經82歲了」，正當場面一觸即發時，身邊的其他乘客分別搭話「您是不是需要口罩」、「趕快戴上口罩」。

豈料，當下老伯伯反而質疑其中一位婦人，「他是不是你兒子？」讓全部乘客超傻眼，好說歹說之下，老伯伯才心不甘情不願掏出髒到不行的口罩出來。對此，原PO希望藉由此經歷呼籲，「乖乖戴上口罩很困難？病毒不會管你幾歲，你不想戴上就別搭大眾運輸，誰家的老伯伯趕快帶回去...」

文章曝光後，網有們搖頭直呼，「我上禮拜回台北的時候，有客人在車上吃麵包，口罩也是戴一半，吃到一半還咳嗽，咳完才戴上」、「很多人都很自私，圖方便不戴口罩，不過有些老人也許真的沒什麼多餘的錢買一個5元的口罩，寧願花在自己覺得很重要的事物上」、「直接罰他錢」、「公車上裝死不戴口罩的，真的是老人比較多」、「搭706還遇過不戴口罩跟全車吵架的瘋子，後來乘客們全上另一台車，我順便報警讓派出所把這瘋子帶去開單了」、「這個可以請司機伯伯不要載他」。

不過有另一派網友願意拿出包容心，「我會直接拿一個口罩給他，對老年人給予適當的尊重是一種禮貌，其實無須想那麼多，現在人和人之間需要的是尊重，不是分岐和猜測」、「因為戴口罩呼吸比較困難，對長者來說呼吸會更不順，所以會排斥，可以理解長者的不便，但是法令規範如此，還是需要大家一起配合，就諒解一下吧」。

▼戴口罩防疫，人人有責。（圖／記者屠惠剛攝）

