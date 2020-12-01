「喜慶紅x金雪花」一看聖誕限定口罩　網笑噴：是用過的棉棉

▲聖誕節限定口罩被不少人看成「用過的衛生棉」。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣防疫備受國際讚揚，就連收集口罩花色都成為國民小確幸，還有廠商會趁節日推出限定款，而聖誕節將臨，有口罩業者推出聖誕版本。就有網友貼出這款「聖誕版口罩」，意外引發話題，因為超喜慶的色系放在口罩上，讓網友一秒想到女性生理用品，紛紛笑噴「第一天到第三天的量」、「好像量多的時候。」

有網友貼出照片，只見口罩正面以紅色做為底色，一旁印上金色的雪花圖案後再壓上白邊，整個充滿聖誕節的元素。但不少人看到這個口罩卻一秒歪樓，文中給出類似「聖誕版的口罩……好像……用過的……衛生棉」的評語，並在臉書《爆笑公社》、《爆廢1公社》等社團分享照片，讓其他人也笑噴。

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▲這調得也太像血的顏色了吧 XD（圖／翻攝自爆笑公社）

就有網友表示，這個看起來很像女性生理用品，而且還是用過的，「血崩，應該是第二跟第三天的量」、「這個量太大了吧～再流下去會死掉」、「這個女生真的秒懂，還是量多那兩天，吸好吸滿吸飽飽XDD」、「要用加長版的防側漏」、「一看就是吸飽的血衛生棉，還壓到溢血，邊邊是白的。」

也有人是食材派，眼中都是各種吃的，「是培根豬肉……今晚決定吃火鍋好了」、「我第一個想到的是蟹肉棒」、「好像火鍋肉片」、「我以為是牛肉片（我是不是餓了」、「這明明是霜降豬肉啊」、「這是雪花牛肉片吧」、「剛剛還以為是蟹肉條」、「有這麼大的蟹肉棒，吃起來一定很爽快。」