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「八大類場所」沒戴口罩最高罰1.5萬　陳時中：首日遵從度達9成

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▲▼1202疾管署例行記者會。（圖／疾管署提供）

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

秋冬防疫專案1日上路，中央流行疫情指揮中心今（2）日重申「秋冬防疫專案」強制要求民眾於八大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。指揮官陳時中表示，秋冬專案上路首日，口罩遵從度達9成以上，首日並無人因口罩違規遭開罰，但因假期即將到來，回國人數增加恐造成防疫破口，呼籲民眾口罩還是要戴牢，保護自己也保護他人。

▲▼12/1起，秋冬專案宣布八大場域戴口罩。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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▲12/1起，秋冬專案宣布八大場域戴口罩。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心進一步說明，八大類場域包含「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等，由於這些場域具不易保持社交距離、會近距離接觸不特定人士等特性，因此強制要求民眾於這些場域活動時應佩戴口罩，以防範武漢肺炎及其他經由飛沫、空氣傳播的疾病傳播的風險。

指揮中心指出，民眾若未依規定佩戴口罩，經場所人員勸導不聽者，將由地方政府依傳染病防治法第70條第1項規定，裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。如果民眾在上述場所內有飲食的需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。

指揮中心提醒，由於高感染傳播風險場域之相關場所眾多，無法一一列舉，原則上符合「不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人的室內場所」這項條件，即使進入之場所未被列在例示名稱中，仍應佩戴口罩。

此外，民眾若發現有人未依規定佩戴口罩，應告知場所人員處理，由場所人員先予勸導，經勸導仍不聽者，場所人員可蒐集相關事證及資料向地方政府進行檢舉。

國內目前累計685例確診，分別為593例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、568人解除隔離、其餘住院隔離中。

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