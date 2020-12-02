捐款送「火焰之舞」貴賓券！花蓮為社福團體募款　滿5000就送

▲只要至指定社福團體或機構捐款5000元整（或以上），即可兌換貴賓券一張。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文化局1日上午舉辦「火焰之舞-愛爾蘭踢踏舞」記者會，火焰熱潮首次席捲花蓮，由著名愛爾蘭踢踏舞群演出，縣長徐榛蔚與文化局長吳勁毅共同邀請全國民眾前來一睹火焰之舞精湛舞技外，也一起攜手做公益！

花蓮縣政府首度邀請「愛爾蘭踢踏舞」於12月16日（三）晚間7時假花蓮縣立體育館小巨蛋演出，徐縣長也說，受到全球疫情影響，許多大型國際演出紛紛停演或停止巡迴演出，錯失許多一睹精彩表演的機會，這次花蓮縣政府邀請到「愛爾蘭踢踏舞」前來花蓮演出，不僅讓花東地區鄉親能夠免於舟車勞頓，直接在花蓮欣賞到擁有世界級水準的舞團，實屬不易！

▲縣長徐榛蔚邀請全國民眾一睹火焰之舞精湛舞技外，也一起攜手做公益。

徐榛蔚在會中也邀請全國民眾，因應各社福團體經費縮減之情形，首次以捐款本縣各社福機構團體之個人、公司行號或團體等可憑捐款兌換火焰之舞貴賓券1張，以嘉勉各界善心義行之舉，只要至指定社福團體或機構捐款5000元整（或以上），持收據正本至花蓮縣文化局表驗藝術科即可兌換貴賓券一張。

愛心捐款兌換火焰之舞貴賓券時間自即日起到12月15日，每周一至周五上午8點到下午6點，中午不休息憑正本收據兌換，兌完為止。

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