「蔡英文勢必被蘇貞昌拖下水」　國民黨籲蘇請辭立即內閣改組

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌昨天答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬時提及，屏東信功肉品「很支持」，立刻遭信功發出聲明駁斥，並無與蘇院長談及萊豬立場或議題，更不會支持萊豬進口。對此，國民黨指出，蘇誠信破產，行政團隊荒腔走板，總統蔡英文若不撤換蘇貞昌，勢必被蘇貞昌連累拖下水，籲壯士斷腕，進行內閣改組。

國民黨質疑，蘇貞昌製造假訊息污衊商人、民間店家的手法跟丁怡銘如出一轍，為了政治操作硬拖廠商下水，「上樑不正下樑歪」，難怪當時蘇貞昌會極力維護丁怡銘。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲2日召開「蘇貞昌騙完神明騙人民，拖信功下水被打臉」記者會。國民黨表示，蘇貞昌造訪信功的說法與事實完全不符，蘇貞昌參加信功實業公司所舉行的銷日封櫃儀式，時間是11月19日，並非上禮拜，是已經快二個禮拜前的行程。

再者，國民黨指出，信功的董事長是楊博仁，當天根本不在現場，兒子楊旻叡在致詞影片已特別說明父親人在國外。最後，當天談的是口蹄疫，也未觸及萊豬。蘇貞昌在答詢萊豬議題時卻硬扯楊很支持，根本是移花接木、誤導視聽，不僅傷害廠商的商譽，更是欺騙社會大眾。

國民黨批評，蘇貞昌當時在立法院還炫耀自己非常熟屏東豬農，「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸」。國民黨指出，蘇若不是記性衰退，就是刻意製造在野黨的矛盾，顛倒事實來進行政治操作，不將心思放在政務的推動與說明，只想製造假訊息打擊在野黨，「治國施政嘸半步，打擊對手全奧步」，蘇貞昌還適合擔任行政院長嗎？

國民黨表示，從行政院小編製作梗圖打擊在野黨、丁怡銘烏龍指摘冠軍牛肉麵商家使用萊劑，到蘇貞昌亂扯屏東肉品公司很支持萊豬，凸顯行政院從上到下都是「假訊息」的傳遞者，儼然成為抹黑中心，國民黨要求蘇貞昌應該負起責任，公開道歉、請辭下台。

國民黨並強調，根據美麗島電子報最新民調，蘇貞昌滿意度陡降9.4個百分點，不滿意度陡增9.2個百分點；TVBS最新民調也顯示，蘇貞昌滿意度下滑了10個百分點；台灣民意基金會調查則顯示，台灣人最討厭的政治人物，蘇貞昌以15.2％位居第一，蘇貞昌已成為最被討厭的政治人物。

國民黨強調，蘇貞昌的誠信破產，行政團隊荒腔走板的作為已讓民眾甚感不滿，若蔡英文總統不撤換蘇貞昌，勢必被蘇貞昌連累拖下水，呼籲蔡總統應該壯士斷腕，進行內閣的全面改組。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，稱信功實業董事長楊博仁很支持萊豬。（圖／記者屠惠剛攝）