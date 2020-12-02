高雄2工人困下水道雙亡...水利局分析可能原因　調監視器揪真相

▲高雄下水道工程意外造成2死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市鹽埕區1日晚間有2名工人在下水道昏迷，送醫後雙雙傷重不治。此工程為下水道維護工程，出動一台高壓沖洗車跟兩個操作人員，高雄市水利局長蔡長展說，疑似是意外墜落，現在正調閱事發點附近的監視器來釐清。

▲目前正調閱附近監視器釐清當下狀況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市水利局外包商2名工人1日在鹽埕區大公路進行下水道維護工程時，暈倒在裏頭，之所以會被發現，是因鹽埕分局巡邏警網晚間8時許巡經該處，發現1輛工程車輛擋在路中間，路中的人孔蓋也被打開，但現場卻看不到施工人員；警方停車後靠近人孔查看，赫然發現有人暈倒在5公尺深的洞裡。

▲消防人員將2人救起後都送醫不治。（圖／記者洪靖宜翻攝）

消防局接獲通報後前來救援，晚間9時25分從下水道救出1名62歲邱姓無生命跡象的工人，直接施以心肺復甦術並送往醫院急救，10分鐘後，另一名63歲林姓工人也被救出，經判定無生命跡象，同樣送醫搶救，2人均宣告不治。

此工程為為鎮海科技有限公司承攬，為下水道維護工程，當時是民眾向1999通報污水管阻塞，派工給維護廠商，出動一台高壓沖洗車跟兩個操作人員，一個控制水壓一個控制管線，全都是在地面上作業，並不需要下去，或是在侷限空間裡面作業。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

針對此件工安意外，高雄市長陳其邁說，昨天第一時間，包括勞工局、水利局都有到現場，需要再做進一步的釐清，一早已調其他民間的監視錄影器，來釐清當時發生的現場狀況。

高雄市水利局長蔡長展表示，昨日勞工局到現場做蒐證，水利局也提供相關的資訊，主要就是人員疑似墜落，懷疑另一名工人也想救他，才雙雙墜落，下面測有硫化氫確實會讓人昏迷。目前已請警察局協助調閱周邊監視器的影帶，要來判定現場的工作狀況，因為現場只有兩位從業人員，周邊也沒有居民目睹現場狀況，因此必須利用影帶輔助，另外也會向家屬慰問，針對相關的標準作業，會依照這次勞工局這邊調查出來的狀況做檢討。

勞工局長李煥勳表示，初步調查發生原因為局限空間作業未實施通風換氣，及未實施氣體偵測（人孔內硫化氫，經消防隊灑水後濃度仍有2.6ppm），雇主違反職業安全衛生設施規則第29條之1至第29條之7暨職業安全衛生法第6條第1項之規定，最高將處30萬元罰鍰。但還是必須調查清楚才能做決定，勞工局勞檢處已勒令現場停工，釐清追究肇災責任，並協助辦理相關慰助事宜。

現場施作下水道清理工程，由鎮海科技有限公司承攬，記者一早到公司登記地點，員工相當低調表示老闆不在，對於意外經過不清楚。