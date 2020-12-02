高雄下水道2死施工畫面曝！2人相差55秒進入　隔4.5小時才被發現

記者洪靖宜、黃子倩／高雄報導

高雄市鹽埕區1日晚間有2名工人在下水道昏迷，送醫後雙雙傷重不治。初步研判疑似是意外墜落，調閱事發點附近的監視器來釐清。根據取得事發地點附近監視器影像，發現第一名工人是自己爬進下水道，隔沒多久就換第二名工人跟著爬進去，接著兩人就再也沒出現在畫面當中。

▲高雄下水道工程附近監視器拍下工人士自行爬進下水道。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市水利局外包商2名工人1日在鹽埕區大公路進行下水道維護工程時，暈倒在裏頭，消防局接獲通報後前來救援，晚間9時25分從下水道救出1名62歲邱姓無生命跡象的工人，直接施以心肺復甦術並送往醫院急救，10分鐘後，另一名63歲林姓工人也被救出，經判定無生命跡象，同樣送醫搶救，2人均宣告不治。

針對此件工安意外，高雄市水利局長蔡長展2日上午表示，昨日勞工局到現場做蒐證，水利局也提供相關的資訊，那主要就是人員疑似墜落，已請警察局協助調閱周邊監視器的影帶。

▲高雄下水道工程附近監視器拍下工人士自行爬進下水道。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據記者所取得的監視器畫面，時間約16時51分，兩名工人正在路上施作工程，其中第一名工人先自己爬進下水道，另一名工人則在上頭送著管線，但約過了55秒後，在上頭的工人疑似發現有異狀，向前看了一下下一秒就跟著爬進去，接著兩人就再也沒有爬上來。

▲相隔約55秒，另一名工人驚覺有異立刻也跟著下去 。（圖／記者黃子倩翻攝）

一直到20時34分，鹽埕分局七賢路派出所員警夜間巡邏至大公路段，發現有一輛工程車停於路中，機警的員警立刻在周遭巡視，並未發現有工程人員在旁，仔細搜索發現路中有人孔蓋開啟，員警拿起手電筒往內部一照，發現有工程人員在下水道內，經呼喊沒反應，立即通報119前往救援。經消防人員吊掛救援，隨即送醫救治。

監視器畫面曝光後，水利局表示，目前還不理解為何工人要進入到下水道，這樣的行為確實違反了局限空間作業未實施通風換氣，及未實施氣體偵測規定，後續還要繼續查看工人是否有透過電話反應等查清楚進到下水道的真實原因。

時間對我們來說完全沒用！

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