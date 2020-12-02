高雄下水道2死工安意外　工人妻「急診室外下跪」哭喊：還我老公

▲承攬下水道工程包商聽聞同事發生意外，昏迷在下水道、狀況不佳時，難過掩面啜泣。（紅圈處，圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

高雄市鹽埕區大公路上發生重大工安意外，2名工人雙雙昏迷在坑洞內卻沒人發現，直到巡邏員警發現現場有施工跡象，人孔蓋也打開，卻不見工人在一旁，除了可疑也為了安全起見，走近查看，才赫然發現坑洞內有工人倒臥在泥堆中，趕緊通報消防局前往救援，但仍傷重不治。

其中，邱姓工人家屬聽聞噩耗趕到醫院，妻子在急診室外頭不斷痛哭，一度哭倒在地上，還在急診室外下跪哭喊：「還我老公」，她無法接受只是抽淤泥，卻要了丈夫的性命。

▲家屬聞訊趕到醫院，不解為何只是抽個淤泥，竟然要人命，難以接受，妻子一度跪在急診室門口，雙手合十不斷哭泣。（圖／CTWANT）

▲警消對人孔蓋灑水降低坑洞內氣體濃度，經檢測，坑內硫化氫濃度仍有2.6ppm。（圖／CTWANT）

意外發生後，警消通知承攬工程的包商，他聽聞同事發生意外，昏迷在下水道，難過的掩面啜泣，他並向警方供稱，公司是接獲市府通知，有民眾反映此地區下水道堵塞，他才派兩名工人前來抽淤泥，此工程原本不用進入下水道施工，包商不解，2人為何要進入坑洞。

根據包商說法，警消懷疑，可能是1名工人施工，不慎跌落5米的坑洞中，另1人下去搶救，才會雙雙吸入過多沼氣身亡，目前警消初步調查原因，初判是「局限空間作業未實施通風換氣」及「未實施氣體偵測」，稍早消防隊灑水後，經檢測，人孔蓋內硫化氫濃度仍有2.6ppm。

勞工局表示，雇主已違反職業安全衛生設施規則第29條之1至第29條之7暨職業安全衛生法第6條第1項之規定，最高將處30萬元罰鍰。目前勞工局勞檢處已勒令現場停工，釐清追究肇災責任，並協助辦理相關慰助事宜。

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