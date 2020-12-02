曾搭上本土天王！吸金首腦假釋…攜手前刑警開公司「再吸2.2億」

▲高雄地檢署破獲「霖威貿易公司」吸金案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄地檢署破獲吸金集團「霖威貿易公司」，赫然發現涉案人士來頭不小，除了2015年曾犯下電子禮券吸金11億元案的首腦陳毅嘉外，退休的高雄市湖內警分局刑事前小隊長蔡文正與其女友張菁月也參與其中。檢方調查，嫌犯透過「代採投資商品」方案誘騙民眾投資，還曾與本土綜藝天王吳宗憲合作，推出聯名行李箱，不法吸金逾2.2億元，3人在訊後遭依違反銀行法等罪嫌羈押。

雄檢襄閱檢察官徐弘儒表示，現年46歲的陳毅嘉曾成立「福恩樂富國際集團」，透過電子禮券吸金11億元，因此遭逮捕入獄，不料假釋出獄後，透過張菁月牽線，轉往高雄另起爐灶，並與當時還未退休的刑警蔡文正結識，3人自2015年起共同籌組「霖威貿易公司」。

徐弘儒指出，3人對外宣稱，霖威公司經營網路電視購物台、電商平台等，前景一片看好，還藉此推出「代採投資商品」方案，吸引不特定民眾投資，並宣稱每投入100萬元，每月可獲取投資金額2%或2.5%，1年期滿保證領回本金；不少民眾聽信3人說詞，紛紛砸入重金。

豈料2018年起，霖威公司周轉逐漸出現困難，無力再發放利潤，蔡文正不但未向投資人坦承財務狀況，反委託不知情之企業評價公司，製作霖威每股價值高達266元之不實評價報告書，以安撫投資人持續挹注資金，甚至遊說部分投資人擔任霖威關係企業負責人，承諾未來退股後將全數退回本金，同時加發高額利息。

徐弘儒表示，霖威公司以此手法吸金逾2.2億元，受害人數多達6、70人，就連綜藝天王吳宗憲也曾與霖威合作、推出聯名行李箱，但檢警調查，雙方應只是單純合作，吳並未參與經營。目前涉案3嫌均遭檢警逮捕，訊後依詐欺、違反銀行法等罪嫌羈押獲准，現檢方正進一步擴大清查受害者中。