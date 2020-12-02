獨／工程車旁「嘸人」...高雄下水道2死慘劇　機敏女警發現異狀

▲七賢路派出所女警吳姿澐機警發現工人暈倒在下水道。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市水利局外包商1日晚間，在鹽埕區大公路進行清淤下水道工程時，2名工人意外暈倒死亡，發現這起工安意外的人，就是當時線上的巡邏員警七賢派出所的吳姿澐和史詠成，他們兩人開車經過時，發現1輛工程車擋在路中間，路中央的人孔蓋被打開，不過現場卻看不到施工人員，趕緊靠近人孔蓋查看，這一看不得了，發現有人暈倒在內，立刻通知消防局到場，並停放警車警戒。

七賢路派出所所長周煒翔指出：「當時同仁巡邏，發現一輛工程車停於路上施工，該部工程車沒有使用燈光、也沒有照明，同仁覺得很奇怪上前查看，搜尋之後發現附近沒有任何工程人員，在路上又發現另外一個人孔蓋有開啟的狀況，所以就用手電筒照射人孔蓋裡面，才發現有民眾昏倒於裡面。」

▲七賢路派出所女警吳姿澐平常工作十分認真。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這名機警發現意外的女警吳姿澐，是5年前參加特考班踏入警界的同仁，今年30歲，來到七賢路派出所服務已經快要5年，平常工作十分認真，在8月底時，熱愛小動物的她還曾經協助一名女子找回走失的鸚鵡，當時她接獲民眾報案，積極的調閱監視器，發現鸚鵡本來停在路邊的機車上，後來被一名計程車司機帶走，從接獲報案到尋回鸚鵡，大概只花了不到2小時，就替民眾尋回心愛的寵物，可以說辦事十分有效率。

▲七賢路派出所女警吳姿澐曾替民眾尋回心愛的寵物鸚鵡。（圖／記者黃子倩翻攝）

這回，吳姿澐與同事在路上巡邏，機警的注意到，施工現場徒留工程車的不尋常之處，並發現暈倒在下水道的2名工人，第一時間聯絡消防隊處理，消防局在1日晚間接近9點接獲警方通報，趕到後花了半個多小時救出2人，並為渾身都是淤泥的兩人緊急施作CPR、送醫，不過兩人送醫後依舊宣告不治，讓趕到現場的家屬萬分哀痛。

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