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三倍券買2元塑膠袋　內行驚曝「麥當勞秒零找498元」！官方證實了

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▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲不少私人店家，直言拒收三倍券！（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

三倍券倒數1個月可花用，大家可別忘記了！不過有男網友抱怨，日前去某店家消費，店員卻不收三倍券，讓原PO不禁怒轟．「政府用這券還真是擾民！」文章曝光後，一票網友建議原PO去連鎖店家消費，其中麥當勞主打三倍券可找零，就有神人爆料，可買2元塑膠袋，就可找零498元，引發熱議！

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，上週日（29日）出外創造經濟，靈機一動想到還有三倍券未使用，接著掏出紙本券出來，豈料秒被店家拒收，氣得原PO傻眼三條線直呼，「政府用這券還真是擾民，還有那裡不會拒收的？」雙方對話如下：

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店家：先生不好意思，我們不收三倍券了

原PO：不是可以使用到年底嗎？

店家：真的不好意思

文章曝光後，底下網友回應，基本上大型連鎖店家都可以收，「麥當勞還可以找零喔！買47元拿500券可找453現金」、「爭鮮500元20盤，200元8盤，使用期限到12月30日，昨天才吃36盤」、「煩惱什麼，通通拿去買樂透就好啦」、「我還沒領」、「夜市很好用，在高雄這裡使用還會送高雄券」、「全家福買鞋，用三倍券還可以多打95折」、「很多私人商家都收到11月底（建議去超市、大賣場花）比較快速」、「去7-11、全聯都有收，不要拿單一店家出來講」、「上週去好市多可以用」。

▲▼生不好意思，我們不收三倍券了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友是鎖定優惠，才會使用三倍券！（圖／翻攝爆怨公社）

留言串中，有店家路過解釋，「我目前也不收了，這個超麻煩，也因為到年底，所以我跟員工說收到11/23，後面不收了」、「有一種情況，是商家沒辦法自己換的，他收了只能自己再花掉，所以12月了才開始不收」、「我站在店家的立場說幾句，我本身也是做生意的，不用收太多張就100張就好，光翻開背面填寫資料可以底過我讀書時期寫的字了」。

值得注意的是，早在三倍券一上路，就有不少網友在PTT或Dcard分享，麥當勞收三倍券可找零的活動，就有人偷吃步，只買2元塑膠袋，剩下498元可找現金，底下有店員真的回應，「那天才遇到而已，拿500券買袋子找498現金，呵呵」。

《ETtoday新聞雲》記者向官方求證，台灣麥當勞回應，「全台麥當勞餐廳及歡樂送至12/31止，均適用政府振興三倍券，且皆可找零；歡迎民眾把握時間多加利用。」至於買塑膠袋找零一事，官方證實，配合政府三倍券振興經濟，確實是可以的。

▼麥當勞強調，不會限制民眾消費金額！（圖／記者徐恩樂攝）

▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂攝）

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