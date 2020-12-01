3款米血糕讓她選擇障礙　3千網友狂刷「2字」解答：連吃3天了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名女網友上月23日到全聯買東西時，看到架上有3款米血糕，瞬間陷入「選擇障礙」，不知道該買哪一款，只好PO上網詢問大家的意見。沒想到網友們留言狂刷1997則，一面倒狂推中間那一款賣到「凹下去」的品牌，「我已經連吃3天了！」

▲原PO問大家最推薦哪一款米血糕。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實說）

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」PO文詢問，架上有3款直接賣一整條的米血糕，想問問大家推薦哪一種。結果文章PO出一週，就刷出1997則留言、3395人按讚，如果原PO沒有關閉貼文回應功能，留言數可能還會繼續增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而大多數網友推薦的，是中間那款賣到已經明顯「凹下去」的品牌，留言更是一面倒力挺，「唯一支持北港」、「從小到大都吃這間的」、「先水煮3分鐘超Q」、「吃過這間就回不去了」、「我已經連吃3天了」。

不過，另外兩款品牌也各有支持者，「左邊的+1，從小吃到大，好吃」、「都買左邊的，比較健康」、「右邊那款用炸的很好吃」。至於最後原PO到底買了哪一款，她並未公布，僅表示「謝謝大家回應」。

▼米血糕也是薑母鴨料理不可或缺的配料之一。（示意圖／記者黃克翔攝）