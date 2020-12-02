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麥當勞大玩萌行銷　大蛋捲冰淇淋換聖誕新裝亮相

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▲麥當勞經典的大蛋捲冰淇淋首次換上聖誕新裝，有俏皮的聖誕老人與繽紛的聖誕樹，成功掀起一波嚐鮮話題（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

歲末年終全台瘋聖誕，各大主題活動陸續開跑，走上街頭不難發現，許多店面的裝飾已經提前部署，還有不少商家也相繼推出期間限定聖誕與限定包裝，一起迎接佳節到來。

▲▼麥當勞大玩萌行銷 大蛋捲冰淇淋換聖誕新裝亮相。（圖／記者吳杰澄攝）
▲麥當勞大蛋捲冰淇淋換上兩款聖誕新裝。（圖／記者吳杰澄攝）

麥當勞也跟上聖誕視覺系風潮，在包裝上面大玩萌行銷，經典的大蛋捲冰淇淋首次換上聖誕新裝，有俏皮的聖誕老人與繽紛的聖誕樹，讓消費者感受滿滿的聖誕氣息，成功掀起一波嚐鮮話題。

▲▼麥當勞大玩萌行銷 大蛋捲冰淇淋換聖誕新裝亮相。（圖／記者吳杰澄攝）
▲換上新裝的大蛋捲冰淇淋掀起一波嚐鮮話題。（圖／記者吳杰澄攝）

麥當勞去年推出份量更多、享受加倍的大蛋捲冰淇淋，吸引不少冰控搶吃，而在網路上也流傳著許多創意神吃法，包括經典的薯條沾冰淇淋、裹上番茄醬享受酸甜滋味，或是特選黑咖啡加上蛋捲冰淇淋，化身義式漂浮咖啡，等各式隱藏吃法，都有支持者！今年聖誕又一口氣推出兩款期間限定包裝，可望再帶起新的打卡熱潮。

▲▼麥當勞大玩萌行銷 大蛋捲冰淇淋換聖誕新裝亮相。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼網路上流傳許多蛋捲冰淇淋的創意吃法。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼麥當勞大玩萌行銷 大蛋捲冰淇淋換聖誕新裝亮相。（圖／記者吳杰澄攝）

消費者：「(你有試過什麼創意吃法嗎？)我之前試過沾薯條，味道是滿爽口的，我還聽我朋友說過可以沾番茄醬，聽說有梅子味，我下次有機會試試看！」

▲▼麥當勞大玩萌行銷 大蛋捲冰淇淋換聖誕新裝亮相。（圖／記者吳杰澄攝）
▲花點巧思，麥當勞麥克雞塊也能變身Q萌聖誕裝飾。（圖／記者吳杰澄攝）

除了換上新包裝的大蛋捲冰淇淋，應景吸睛的還有「雞塊彩繪」！只要花點巧思，把番茄醬當顏料，畫一畫、點一點，麥克雞塊就能變身萌萌的聖誕裝飾，有聖誕襪、聖誕鐘，再搭配薯條還能變出超卡哇伊的麋鹿，加上必備甜點蘋果派，更讓你吃在嘴裡、暖進心裡，甜滋滋過聖誕。

▲▼麥當勞大玩萌行銷 大蛋捲冰淇淋換聖誕新裝亮相。（圖／記者吳杰澄攝）
▲麥當勞歡樂送推出「暖心文具-雙色鉛筆」。（圖／記者吳杰澄攝）

消費者：「我自己滿喜歡期間限定活動，就有小小的儀式感，所以剛剛看到有人買大蛋捲冰淇淋，就也腦波很弱的給它買下去！然後還有歡樂送，聽說最近滿額有送雙色鉛筆，是薯條跟漢堡的包裝，也讓我很想收集，所以打算揪同事一起歡樂送一下！」

▲▼麥當勞大玩萌行銷 大蛋捲冰淇淋換聖誕新裝亮相。（圖／記者吳杰澄攝）
▲即日起在歡樂送APP或網路訂餐，消費滿250元即贈限量滿額禮。（圖／記者吳杰澄攝）

不只有得吃、有得拍，還有得拿！麥當勞歡樂送跟風手寫文青熱潮，推出「暖心文具」第二波，童趣可愛的雙色鉛筆，共有薯條跟大麥克兩款，Q萌又實用，讓你能親手寫下聖誕祝福，更是交換小禮物的好選擇，但是數量有限、只送不賣，所以想要收藏的文具迷，可得趕快揪團訂起來！

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