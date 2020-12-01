全聯進駐南港家樂福舊址！社區公告曝「1月接手」簽約15年

▲家樂福南港店在8月8日停止營運，11月30撤離。（圖／翻攝Google map）

記者林育綾／台北報導

家樂福南港店在今年8月停止營運後，傳出由全聯接手2千坪賣場，不過當時全聯僅低調表示「未收到相關消息」，而今（1）日網友於在地臉書社團分享社區公告，透露出全聯已與建商簽約15年，並將在1月接手車道保全，讓不少網友也表示「太棒了，等好久！」而《ETtoday新聞雲》向全聯求證，全聯並未否認，僅回應表示「將於南港地區再拓展大型店，詳細細節待開幕會再公布」。

▲網友在社團分享社區公告，透露出全聯將接手賣場。（圖／翻攝自臉書社團「內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團」）



家樂福南港店在8月8日停止營運後，店面商場由誰接手，一直是南港民眾關注的焦點，今（1）日網友在臉書社團「內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團」分享社區公告，由「東方大地服務中心」張貼，內容提到山圓建設已跟全聯簽約15年，家樂福於11月30日撤離，管委會為顧及車道管制，將聘請2名保全1個月，110年1月起再由全聯接手保全。

網友看到消息也紛紛表示，「這全聯好大啊」、「這全聯不就超級大」、「全聯不錯欸」、「太棒了，等好久」；不過也有人說「家樂福賣場很大耶！全聯應該不可能開全部的面積吧？」、「其實附近快被全聯淹沒了」。

▲傳出全聯接手家樂福南港店舊址。（圖／全聯台中市政店，業者提供）

而《ETtoday新聞雲》向全聯求證，全聯並未否認，僅表示「為提供消費者更多服務，全聯福利中心持續展店，期望扮演全民超市的角色，目前在全台已有1017家門市，並將於南港地區再拓展大型店，詳細細節待開幕會再公布」。

目前原家樂福南港店舊址一帶約3、40坪的1樓店面，每月租金約10多萬元，若全聯入主地下室商場，使商圈恢復活絡狀態，則周邊店面的身價，不排除可獲得更有力的支撐。

全球居不動產情報室總監陳炳辰曾經說明，該址若沿用舊賣場規格為地下室店面，租金約在單坪千元，若為地下2層推估約莫落在租金500萬元左右，而如今這類大型商場為市場燙手山芋，若不分割，也只有連鎖量販店有能力承租，而該址也算南港知名地標，對於接手方不無獲利商機，甚至不無打折邀租的可能，如今大型量販店多有轉型為小型超商路線，該品牌逆勢進駐，若確定所有面積都承租，也可見其獲利實力。

台北第一家家樂福熄燈 網爆全聯將接手2千坪賣場

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