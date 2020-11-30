熊貓揭密「高中生最愛手搖飲」　網喊羨慕：以前只有合作社

▲Foodpanda。（圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／周亭瑋報導

知名外送平台Foodpanda日前針對高中生訂單數據，整理出排行榜，包括哪間學校最常訂、最愛哪間手搖飲等。話題引發熱議，不少網友們笑虧，「現在高中生真爽，想當年只能一直吃合作社、熱食部的食物，吃半年就快受不了。」

Foodpanda針對全台20所高中的訂單數據，進行3大主題的統計，包括「最愛用熊貓的高中Top 10」、「高中生最愛連鎖餐廳」及「最愛的手搖飲」。

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▲北一女穩坐「最愛訂熊貓」冠軍。（資料圖／記者呂佳賢攝）

首先，最愛訂熊貓的高中，前3名分別為北一女、成功高中及師大附中。至於高中生最愛的連鎖餐廳，非麥當勞莫屬，包括建中、師大附中、中山女高等，15所高中都超愛叫麥當勞；而すき家（SUKIYA）則是北一女、成功、松山高中的最愛；另外，摩斯漢堡的大戶則是竹科實中！

值得一提的是，高中生最愛的手搖飲，前3名依序是50嵐、清心福全及大苑子；此外，Foodpanda也曝光「獨樹一派」，像是羅東高中最常訂「水巷茶弄」、嘉義高中是「迷客夏」、雄女最愛「清原芋圓」，還有竹科實中最常訂「思茶」。

▲高中生最愛訂50嵐。（圖／ETtoday資料照）

話題掀起一番討論，許多網友留言表示，「如果統計大學的話，中山大學鐵定第一名」、「現在學生真的是很幸福齁」、「聽姪女說，午餐前會聽到班上大聲公在喊，欸訂熊貓啊」、「表妹師大的，據她說班上真的很常點熊貓」、「成功高中最熱門外送絕對華國沒有之一」、「學渣表示羨慕學霸可以點外食嗚」。