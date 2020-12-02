狂叩2通不死心！親戚傳Line勸「臉書別放自拍照」　理由傻爆眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

常有一票年輕人抱怨，長輩大舉攻陷臉書，為了保留社交隱私，有些人減少發文、轉戰IG，有的甚至採取封鎖手段。一名女網友抱怨，某位遠房親戚特地傳訊息勸她，別一直放自拍照，而原因瞬間惹怒她，也讓上萬網友看傻了眼。

女網友昨在爆怨公社怒道，「真的很討厭老古板的遠房親戚，到底是乾妳......？欠封鎖的老太婆。」只見對話截圖中，對方突然連打兩通電話，眼看她都沒接，直接換打訊息告誡。

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這位伯母似是語重心長地說，「阿摁跟妳來奉勸，臉書不要一直放自己的照片，多放一點佛弟子的文章，勸人為善，一直放自己的照片沒有意義。」

▲此舉讓她覺得莫名其妙。（圖／翻攝自爆怨公社）

一席話讓原po忍不住白眼翻到後腦勺，雖然很想回「乾妳屁事阿...凸。」但她並沒有真的傳出去，當然也不想理會對方。

抱怨文一出，不到1天時間，已狂吸超過1.6萬讚，網友們紛紛回應，「妳跟阿嗯說，如果您把身分證上大頭照換成一顆釋迦，妳就會嘗試著做看看她說的」、「看完立刻放10張自己的照片」、「FB怎麼沒有翻白眼可以按」、「走火入魔」、「乾，我笑死，馬上放一張超渡念經的標記他」、「遠方親戚不意外啊，我po文吃滷肉飯加個好吃的滷蛋，然後很推這間，遠方親戚能跑去到處說，我整天都在吃好料」。