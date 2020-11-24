羅大佑演唱會前夕開吉！不滿前經紀人PO「每天承受負能量」求償

▲藝人羅大佑（右二）於演唱會前夕，不滿周姓前經紀人在任職期間於臉書PO文抱怨，提告求償。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

藝人羅大佑將於28、29日，在華山文創園區舉辦「因為愛琴」演唱會，卻於演出前夕，不滿周姓前經紀人於任職期間，在臉書PO文「每天承受負能量」，提告求償30萬元；北院24日開庭，羅大佑律師表示，只要周女在臉書發文澄清就願意撤告，但周女相當委屈，表明「不願為沒做的事道歉」，本案將擇期再審。

羅大佑委任律師指出，周女雖曾擔任羅大佑經紀人，但任職期間2人並不是臉書好友，所以周女發文當下，羅大佑並不知情，是直到周女離職、發文9個月後，才在某位2人共同好友詢問下，得知遭周女抱怨「負能量」，本次提告，是希望周女能在臉書公開發文澄清。

周女則相當委屈，表示對此事相當遺憾，她當時發文並不是在說羅大佑，絕無罵人的意思，且近幾個月來，無論她怎麼解釋，羅大佑仍在通訊軟體上罵她；她不願為沒做的事道歉，刪文後不願再公開澄清，只怕引來更多關注、更加解釋不清，對羅大佑也不會有好處，僅願私下向羅大佑說明。

羅大佑委任律師表示，羅大佑並不在意公開，只要周女對外說清楚就願意撤告，求償金額也只是象徵性，將再與周女商談和解方案。

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