　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟最晚12月底核准疫苗　法德規劃2021年初施打

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國新冠肺炎（COVID-19）病毒疫苗預計最快趕在10月底上市。（圖／路透）

▲歐盟藥品管理局表示，最晚將於12月29日召開特別會議，針對美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國企業BioNTech合作研發的新型冠狀病毒疫苗，討論是否給予緊急使用授權。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟藥品管理局（EMA）今天表示，將在12月29日前決定是否核准首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的緊急使用授權，這讓歐洲國家有了展開疫苗接種計畫的明確時程。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，法國規劃於2021年初替最脆弱及最易暴露在病毒風險中的群體優先施打疫苗，接著在4月到6月替其餘人民施打。

德國已表示，希望在2021年第一季啟動免疫計畫，正在全國各地籌備疫苗接種中心。

歐盟藥品管理局表示，最晚將於12月29日召開特別會議，針對美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國企業BioNTech合作研發的新型冠狀病毒疫苗，討論是否給予緊急使用授權。

▲▼全球新冠肺炎確診達新高。（圖／路透）

▲依據紐約霍普金斯大學疫情統計，截至台灣時間2日上午10時，全球迄今已有6375萬8885人感染新冠肺炎。（圖／路透）

美國莫德納生物技術公司（Moderna）表示，已於昨天為自家研發的疫苗向美國及歐盟提出緊急使用授權申請，這讓各界更加期望今年底前就能開始施打疫苗。

歐盟藥品管理局表示，最遲將於明年1月12日另行開會，評估莫德納公司的申請。

法新社報導，上月公布的大規模試驗數據顯示，輝瑞與BioNTech的疫苗，以及莫德納的疫苗，兩支都很安全，且防疫效力達95%左右。

西班牙今天宣布，將向3家公司增購超過5000萬劑疫苗，其中包括莫德納；這樣一來，西班牙採購的疫苗合計達1億500萬劑。西班牙政府上月表示，已簽約採購逾2000萬劑輝瑞與BioNTech的疫苗。

▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）所研發的新冠疫苗防護力達95%。（圖／路透）

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人戴基士馬克（Stefan de Keersmaecker）對媒體說，待歐盟藥品管理局發出監管核可，歐盟總部「很快」就會給予正式授權，可能「只要幾天時間」。

自2019冠狀病毒疾病去年底在中國爆發，迄今已在全球造成逾6300萬人感染、近150萬人喪命，各大企業競相研發療法。

經濟合作暨發展組織（OECD）今天預估，或許再過數週就能開始配送疫苗，全球經濟可望於2021年底前反彈到疫情爆發之前的水準，預期明年全球經濟成長率可達約4.2%。

不過，當中國和印度的經濟可能大幅成長之際，預料美國、歐元區和日本僅表現平平。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
遭肉羹店老闆性侵！她痛醒睜眼　崩潰抱女友痛哭
阮經天同框「小12歲親弟弟」　網全看傻：以為雙胞胎
女大生花3萬元A→D罩杯　一看結果氣炸
丁小芹「全因做錯1步」遭重判　他爆得罪法官內幕
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

炸開銀行金庫洗劫！巴西30歹徒擁超強火力　「人質淪肉盾」畫面曝

第一千金回不去了！曼哈頓滿街「反伊凡卡」海報...嗆她假上流

亞馬遜重大考古！近13公里長史前壁畫　發現1.2萬年前滅絕乳齒象

美聯邦法院文件：司法部正在調查「總統特赦賄賂案」案情內幕曝光

川普親信們主動開口「求特赦」！憂拜登上任後遭清算

歐盟最晚12月底核准疫苗　法德規劃2021年初施打

沙發下「圓形花斑」以為是布　老闆娘一拉「飄出喘息聲」嚇逃

死亡威脅灌爆！喬治亞州官員求川普「別再煽動」：一切都該結束了

快訊／CNN：美國輝瑞首批新冠疫苗15日展開配送

美2家航空「3原因」暫停直飛上海計畫　空服員落地人身自由遭限制

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

星卉現身澄清「沒有息影」　戒安眠藥暴肥8kg...找回30年前初戀情人

炸開銀行金庫洗劫！巴西30歹徒擁超強火力　「人質淪肉盾」畫面曝

第一千金回不去了！曼哈頓滿街「反伊凡卡」海報...嗆她假上流

亞馬遜重大考古！近13公里長史前壁畫　發現1.2萬年前滅絕乳齒象

美聯邦法院文件：司法部正在調查「總統特赦賄賂案」案情內幕曝光

川普親信們主動開口「求特赦」！憂拜登上任後遭清算

歐盟最晚12月底核准疫苗　法德規劃2021年初施打

沙發下「圓形花斑」以為是布　老闆娘一拉「飄出喘息聲」嚇逃

死亡威脅灌爆！喬治亞州官員求川普「別再煽動」：一切都該結束了

快訊／CNN：美國輝瑞首批新冠疫苗15日展開配送

美2家航空「3原因」暫停直飛上海計畫　空服員落地人身自由遭限制

嘉義男到包廂做「攝護腺保養」...才剛進行一半！房門秒被打開

夫妻合照「P掉Alex正臉」！網私訊勸：別抹煞他…陳艾琳反應超無奈

【廣編】《楓之谷M》全新職業「惡魔復仇者」正式登場　 化憤怒為力量而戰

聖誕禮物選它！超帥STUSSYＸNIKE AIR FORCE 1即將登場

酒駕撞死19歲騎士肇逃再衝民宅！雲林恐怖駕駛車上搜出農藥

內湖「小天母」山湖景觀吸睛　小豬空中極樂泳池就在這社區

碩畢進公股銀行「被派去當櫃員」　友嫌浪費！老鳥經驗談：超爽阿

炸開銀行金庫洗劫！巴西30歹徒擁超強火力　「人質淪肉盾」畫面曝

就是想奪冠！字母哥邀詹皇、AD和KD來公鹿？　直言不一定要當一哥

阿聯酋航空超狂促銷　訂機票就送杜拜免費五星級住宿一晚

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

母涉囚子28年　發現時牙齒幾乎沒了

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

惡狼當街性侵醉婦！　1分鐘快速完事走人

台裔鞋王之死疑雲！女友家遇火災　豪宅完好無損

司機先禮讓再踩油門撞　婦9秒求生

「9月大嬰兒」慘死！酒駕衝徒步區致4死15傷

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

表弟不念書卻迷電玩　她拿鎚子砸爛Xbox！

翁死於新冠　火化2天後「復活」回家

阿穆爾天然氣給中國40%股份　普丁表態了

更多熱門

相關新聞

快訊／又增6例境外移入！

快訊／又增6例境外移入！

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時每週例行記者會，由指揮官陳時中主持說明病例情況與後續防治作為。

CNN：美輝瑞首批新冠疫苗15日配送

CNN：美輝瑞首批新冠疫苗15日配送

拜登介紹經濟顧問團隊　喊話國會快通過紓困案

拜登介紹經濟顧問團隊　喊話國會快通過紓困案

中日快捷通道啟動！中旅客「全副武裝」引熱議

中日快捷通道啟動！中旅客「全副武裝」引熱議

勇士驚傳2球員確診！訓練營延後

勇士驚傳2球員確診！訓練營延後

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗輝瑞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

羅志祥停工7個月少賺6億！

羅志祥親口懺情周揚青！「看到她的笑就滿足」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

爸媽買20年儲蓄險！他嘆「不如買房」內行秒打臉

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

金馬獎美感完勝金雞獎　網一看對比圖秒懂！

更多

最夯影音

更多
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面