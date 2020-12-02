想找新竹景點！蹦出「詭異蝴蝶雕塑」還4星好評　網笑炸揪朝聖

▲詭異蝴蝶引爆熱論。（圖／（左）翻攝自厭世工程師、（右）王先生提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「原本只是想查一下新竹附近有什麼景點，結果這到底三小東西？？？」臉書粉絲專頁《厭世工程師》日前貼出一張手機截圖，意外引發瘋傳。只見他找到一個「詭異蝴蝶雕塑」的旅遊景點，評價還高達4顆星。但看到照片後，網友忍不住笑噴，「這蝴蝶跟米老鼠有得拼喔」、「新竹真的奇葩。」

《厭世工程師》貼出截圖後，吸引網友和別的社團轉發，連《靠北景點2.0》都直笑「這個景點是怎麼回事？我的眼睛……」實際查找關鍵字，這個「詭異蝴蝶雕塑」位在新竹縣新埔鎮旱坑路一段，在Google上有4顆星（滿分為5）評價，去過的人分別給評價「設計師不知道嗑了什麼」、「奇妙的裝置藝術。」

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▲詭異蝴蝶有4星好評。（圖／翻攝自厭世工程師）

貼文一出，有超過8千多網友按讚，不少新竹人直呼「完全不知道有這個地方」，更多網友則是tag朋友想朝聖，「全新約會地點」、「這個蝴蝶可以嗎」、「台灣的蟲柱」、「求個台灣邪神像觀光手冊」、「誰說新竹無聊的」、「可以帶我去嗎」、「快笑死，我們居然沒去過這個詭異的景點。」

不過，本站2年前就曾報導《「新竹詭異人臉蝴蝶」藏梁祝故事登谷歌地圖 台中人崩潰：下面觸鬚幹嘛啦》，原來有民眾2年前行經新竹縣新埔鎮，赫然發現「詭異人臉蝴蝶雕塑」，事後他特地去Google Maps新增此景點，「想不到官方馬上就通過了！台灣又多了一個新詭異景點。」

根據民眾當時提供的照片，山壁上共有13個蝴蝶雕塑，位於中間的兩隻卻不同於其他，有著人臉、雙手，互相伸手看向對方。另外，牆上還有一段話「無言到面前，與君分杯水，清中有濃意，流出心底醉，不論冤或緣，莫說蝴蝶夢」，而這些不僅是歌詞，更是梁山伯與祝英台的故事，但可能真的太詭異，也讓網友直呼，「只是把蝴蝶擬人化，然後很醜」、「伊藤潤二版梁山伯與祝英台。」

▼「新竹詭異人臉蝴蝶」藏梁祝故事。（圖／王先生提供）