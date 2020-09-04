七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友6年前曾跟朋友到新竹知名景點看夜景，當時她剛走上階梯就感受到不對勁，後來抵達涼亭，對方更講起鬼故事；沒想到，在回程的路上，她從後照鏡看見，一個長髮紅衣女狂追著他們，讓她嚇到不行。

女網友在「靈異公社」娓娓道來，大約6年前，她和朋友在七夕情人節那晚，一同到新竹某個景點看夜景，「旁邊有個登山口，我們在那平台觀景吃東西，之後就說要上去沒路燈的涼亭走走，說那裡更高、更漂亮，當時沒想太多就上去了。」

請繼續往下閱讀...

結果，她才邁出第一步就覺得不對勁，背後一陣涼意，還感覺有人在推她，跌倒了好幾次，「我說不要上去好了，當時他說沒關係我在你前面，不要怕，所以仍硬著頭皮繼續，上到涼亭後，他就開始說起鬼故事，說有人自殺什麼的，越講就越冷，那時候明明是夏天，卻吹起一陣冷風，後來沿路下去也是一直快跌倒。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po回憶道，他們沿著一條沒路燈的路騎，「車燈一打亮才知道整條都是墓園，我坐後座看到有影子，根本不敢轉頭，只敢看後照鏡，不看不打緊，看到我真的快哭出來了，一個穿紅色衣服的長髮女鬼，兇猛的臉，用手刀的姿勢在機車後面追著我們。」

女網友當時快崩潰了，不斷催促友人加速；恐怖的是，後來對方跟到朋友家裡，「後續就不說了，因為很難處理，弄了很久才解決，想到那個女鬼我還是會怕，從此不敢再去那個地方。」

網友們看完也一陣毛，紛紛回應「這邊是不少，另一間也很多」、「在陰的地方還是不要說鬼故事，會吸引祂們的」、「手刀的姿勢...不好意思我笑了」、「蠻白目的朋友」、「我當地朋友都知道不要下去那條路，很容易卡到」。