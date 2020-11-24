台南山上花園水道博物館　蝴蝶翩翩飛舞令人驚艷

▲台南山上花園水道博物館，最近卻是生機盎然，喜歡生態攝影的民眾發現，最近在園區出現各式不同種類的蝴蝶翩翩飛舞讓人驚艷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序已經小雪，理論上萬物已經要進入冬眠，但台南山上花園水道博物館，最近卻是生機盎然，喜歡生態攝影的民眾發現，最近在園區，出現各式不同種類的蝴蝶翩翩飛舞，讓人驚艷。

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占地20公頃的台南山上花園水道博物館，除了擁有百年水道設施以外，早年曾是苗圃用地，植栽生態豐富，在縣府時代調查，植物種類就超過70種，博物館規劃期間，又再補植不少草花，奼紫嫣紅隨著季節輪替，展現不同景觀，已經成為城市後花園．

長期觀察水道博物館的台南市景觀公會副理事長郭欽榮指出，開園以來，園區一直擴充花園元素，除了玫瑰花以外，現在還有包括矮仙丹、咸豐草、繁星花、睡蓮、白千層、馬櫻丹、長穗木、含羞草、九重葛、藿香薊、桂花 、雪茄花、七里香、水黃皮、金露花、紫花藿香薊以及朱槿等蜜源植物，成為蜂蝶最佳的覓食場域。

郭欽榮最近與多名好友在園區內發現，園區內出現了綠斑蝶、紅擬豹斑蝶、八重山粉蝶、台灣小灰蝶、蘇鐵小灰蝶、台灣琉璃小灰蝶等各類蝴蝶，還有蜜蜂也不時可見，採集花蜜，儲備冬糧。

文化局指出，山上花園水道博物館園區生態豐富，除將爭取環境教育場域認證外，也將與附近山上國中、山上國小合作，開發環境鄉土教育課程，達到多元教育功能。

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