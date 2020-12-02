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社會 社會焦點 保障人權

白牌車司機為100元遭毆死　妻淚曝愛家夫「常跑車到深夜」

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記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣吳姓白牌車司機11月30日凌晨因為100元車資問題，遭黃姓、郭姓、沈姓3名乘客圍毆猝死。吳妻得知這個消息一度無法接受，淚稱丈夫為了養家，經常跑車跑到深夜，沒想到竟然遭3名惡煞打死，留下她和孩子，和樂的家庭就此破碎。

▲吳姓白牌車駕駛，與乘客發生糾紛，遭3人痛毆倒地，送醫後因傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方到場時，倒在車旁的吳男已經沒有生命跡象。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

據了解，涉案的3名乘客來頭都不小，54歲的黃男是後龍某民代的丈夫，50歲的郭男是建商，而57歲的沈男是後龍地區的望族，主要從事土地、房地產買賣，過去因為殺人和槍砲案入獄服刑，直到2019年才假釋出獄。

11月30日3人搭上吳男的車，原本講好車資為200元，但他們增加下車地點，於是司機要求加價100元車資，沒想到就為了這一張「百元鈔票」遭到圍毆。警方表示，事發之後黃男報警謊稱吳男病發倒在車子旁邊，但抵達現場一看，人早就沒有呼吸心跳，而且頭部、身體有多處擦、挫傷，並不像是單純的病發死亡。

▲苗栗檢方於1日下午對吳姓駕駛進行解剖，隨後將涉嫌圍毆的黃姓男子等3人依傷害致死罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲涉案3人被依傷害致死罪送辦。

後來經過法醫解剖，確認吳男有腦水腫、頭部皮下出血等傷勢，應該是外力造成，這才揭穿3人的謊言。根據《自由時報》報導，吳妻得知丈夫的死訊，一度難以相信和樂的家庭會突然在一夜之間破碎，她淚稱，與丈夫結婚後育有一子，兩人一個跑車、一個擔任人力派遣人員，生活平凡而幸福，丈夫為了養家，經常跑車跑到深夜，沒想到卻因為車資問題遭人打死。

至於3名涉案乘客的下場，全案經承辦檢察官複訊後，認為3人涉犯《刑法》傷害致死罪嫌重大，屬最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，且事發後嫌疑人有丟棄證物的滅證行為，各自供述也有出入，有串證的可能性，因此在1日晚間複訊後，隨即向法院聲請羈押禁見。

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