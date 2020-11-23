台中狗場「恐怖裝桶封屍」掩惡臭埋竹林！在地人嚇：進去是無尾路

記者許力方／綜合報導

台中、苗栗傳出2起桶屍命案，16歲蔡姓少女3年前在新竹遇害，被裝進廚餘桶裡載運台中棄屍，54歲黃姓男子也被同樣手法殺害棄置苗栗山區。警方追查發現，徐姓夫妻為首的犯罪集團分別殺害2人後，先帶到台中太平山區的一處狗場裝桶毀屍，桶外還有強酸痕跡，當地居民不敢相信，根本不知道山裡有養狗場。

檢警偵辦2死桶屍案，2人遭同一犯罪集團槍殺後，都被戴到太平深山的養狗場裝桶、水泥封屍，失蹤少女遇害後被運回台中豐原老家廢棄工廠，伴屍3年，黃男則被帶到苗栗山區棄置。事實上，今年4月動保處才在山裡查獲非法繁殖狗場，地處偏僻、環境惡臭，長龍路上有數處非法狗場，附近居民聽聞害怕不敢相信，根本不知道太平竟就是毀屍地。

▲警方在桶子上發現強酸痕跡及人體生物跡證 。（圖／記者白珈陽翻攝）



▲少女在養狗場內被裝桶毀屍，棄置廢棄工廠伴屍3年。（圖／記者白珈陽攝）



法醫高大成認為，嫌犯心思縝密又狡猾，挑選在狗場毀屍，看準太平深山野嶺，小路多且複雜，位置相當偏僻，而混凝土體積大又重，一個人搬不動，通常要2個人來，在狗場裡也不會有人發現，且本身環境就惡臭，尤其一開始屍體2周內很臭，「在有味道的地方棄屍也不會覺得怪怪的，也不會有人這麼閒…」。

據了解，台中警方日前會同葬儀社人員前往苗栗縣銅鑼鄉興隆村山區搜尋棄屍，從苗119線岔路轉進產業道路，深入偏僻隱密竹林中，在樹下挖出裝著黃男屍體的廚餘桶，附近人煙罕至，道路盡頭還有砂石場業者廢棄的鐵門，鐵門旁被挖出一個洞，疑似為葬儀社人員焚燒冥紙、香等留下的痕跡。

銅鑼當地民眾驚呼，那條產業道路進去幾乎是「無尾路」，外地人突然跑來其心可議，過去多半是盜獵野生動物山羌、水鹿、穿山甲等，他也曾經被偷過東西，但從沒聽過命案、埋屍。

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▼黃男被埋在銅鑼深山竹林樹下，在地人驚：進去幾乎是無尾路。（圖／記者李忠憲翻攝）

