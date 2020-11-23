16歲少女遭殺害「水泥封屍」！男友目睹全程：怕說出來被滅口

▲台中、苗栗驚傳桶屍案。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台中、苗栗傳出2起桶屍案，16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子遭到殺害，遺體被裝入塑膠桶，又被運到山區棄屍。蔡女的王姓男友事後稱，他目睹女友被殺害的全程，但被威脅不得張揚，才嚇得不敢說。不過，王男除了目睹女友遭殺害，後續還參與了黃男的滅口案件，所說的是否屬實，仍待檢警進一步釐清。

據了解，犯下桶屍案的主謀為徐姓嫌犯，徐嫌當兵退伍時人品還不錯，後來疑似被舅舅帶壞，從此走上歪路。遇害的16歲蔡姓少女是徐嫌王姓小弟的女友，疑似被汙衊偷了300萬，2017年在王男面前遭到菜刀、剪刀殺害，還被帶到養狗場裝桶棄屍。

徐嫌後來涉及土地詐貸案，懷疑54歲的黃姓男子會說出不利的供詞，趁著黃男出庭作證時擄走殺害，再裝入塑膠桶內，帶到苗栗山區棄屍。

▼台中、苗栗傳桶屍案，檢警搜索。（圖／記者李忠憲翻攝）



目前涉案的6人都已被逮捕到案，詳細案件仍在進一步偵辦當中。對此，有資深刑警出面說明，該集團使用殘忍手段殺人棄屍，可能除了隱藏犯罪證據，還想要避免氣味外洩，但警方還是有辦法調查，透過犯罪證據的連結，找出破案關鍵。

對於這起案件，法醫高大成提到，案件發生後，檢警研判，應該是熟識的人做的，一旦找到遺體，就會朝熟人的方向偵辦。高大成補充，會將屍體裝桶、棄屍山區，通常是為了掩蓋證據，但屍體裝在桶內，骨髓沒有乾燥，只要找到了，就能採集到DNA，反而更容易露出破綻。

此外，16歲少女的王姓男友也是犯罪集團中的一人，他目睹女友遭到殺害、裝桶、灌水泥與棄屍的全程，但因為徐姓嫌犯等人口頭威脅，才嚇得不敢說出實情。但後續王男還參與了黃男遇害的過程，所說「害怕而不敢聲張」的消息是否屬實，仍待進一步釐清。

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▼54歲的黃男疑因土地買賣引發財務糾紛，慘遭徐嫌殺害、裝桶棄屍。（圖／記者黃孟珍翻攝）