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慈濟第26所減災希望工程啟用　苗縣立苑裡高中迎新校舍

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▲▼苗栗縣立苑裡高中11月20日舉行74周年校慶暨新校舍啟用典禮。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

苗栗縣立苑裡高中11月20日舉行74周年校慶暨新校舍啟用典禮，全校師生以歡喜心迎接新校舍，苗栗縣長徐耀昌率領縣府團隊，慈濟基金會林碧玉副總、王本榮執行長、張濟舵副執行長及慈濟志工代表出席，並感恩建築委員定期監工，為孩童安全把關，當地仕紳、校友等出席啟用典禮，迎接新校舍再現風華。

苗栗縣立苑裡高中建築已近60年，校舍老舊，天花板水泥塊剝落、鋼筋裸露、屋頂漏水，安全堪虞，經徐耀昌縣長、張逢洲校長等人向慈濟爭取重建。慈濟基金會林碧玉副總致詞細數當年校方原本爭取重建一排校舍，當證嚴法師得知其他校舍同樣老舊，學子有安全堪虞，指示要整體規劃。

▲▼苗栗縣立苑裡高中11月20日舉行74周年校慶暨新校舍啟用典禮。（圖／慈濟基金會提供）

縣立苑裡高中校長張逢洲表示，慈濟前往場勘好幾次，看到工程開始進行時，心中大石也放下了。雖然重建過程歷經拆除、施工，全校師生仍兢兢業業、努力勤學，抱著對新校舍的期待，改建期間更創下了許多輝煌的紀錄。不論學測會考、排球聯賽、全中運、文狀元、技能檢定、繁星推薦，都創下了亮麗的成績，也算對慈濟及十方大眾的一種知恩回饋。

徐耀昌表示，「修福粒米藏日月，持慧毫芒有乾坤」是苑中與慈濟結緣那一年的證嚴法師新春祝福語，縣府及學校感恩在心，新建校舍總共有三樓一館，校長以「修福、日月、持慧、乾坤」命名，以紀念與慈濟結下的這份善緣，也期許所有的師長，都能惜福、修福、造福，更期待孩子面對未來挑戰，都能化知識為智慧，迎向陽光與日月爭輝，扭轉乾坤。

▲▼苗栗縣立苑裡高中11月20日舉行74周年校慶暨新校舍啟用典禮。（圖／慈濟基金會提供）

學生將省下的零用錢投入竹筒回饋社會，林碧玉副總以非洲小孩在樹下、烈陽下上課，以及土耳其的難民孩童每天打工13小時，只能有13分鐘能上廁所，當慈濟協助他們助學，這些難民孩童還能為台灣震災、風災募款，林碧玉嘉獎苑中學生的愛心，並表示學生投入的愛心，都會送到有需要的地方，勉勵學子永保愛心，因為「愛」可以結合、可以延續。

慈濟教育志業執行長王本榮表示，台灣以善、以愛為寶，勉勵學子孩童：不要當家寶、媽寶，要成為國寶。

▲▼苗栗縣立苑裡高中11月20日舉行74周年校慶暨新校舍啟用典禮。（圖／慈濟基金會提供）

苗栗縣政府指出，新校舍量體總共有78間教室，男、女及無障礙廁所各11間，學生活動中心一棟，總樓地板面積14500平方公尺，每間教室78平方公尺，附洗手陽臺，走廊寬度305公分，並設有磨石子座椅，最長走廊更達114公尺，相當壯觀，可供師生散步健身。整體教室通風明亮，班級教室設於一至三樓，專科教室包括生活科技教室、自然教室、美術教室、英聽教室、電腦教室、柔道教室、音樂教室、家政教室。另有家長會辦公室、校史室、行政及教師辦公室、資源回收室、運動防護室等。而乾坤館可容納1280人，也滿足學校畢業典禮、社團成果展、大型集會及梅雨季節的體育課程。所有教室功能齊備後，可提供孩子最優質的學習空間，讓苑裡的學子接受最好的教育。

慈濟基金會表示，社會的希望在孩子，孩子的希望在教育，慈濟2014年推動「減災希望工程」，在台灣累計援建26所學校。

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