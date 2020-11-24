8嫌豐原藏「少女桶屍」3年！男友目睹怕被滅口噤聲　共犯酒後全招

▲少女遇害後被裝在塑膠桶，藏屍在徐姓主嫌豐原老家 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台中、苗栗驚傳2起桶屍案，其中一名嫌犯因受不了良心譴責，在三杯黃湯下肚之內，酒後吐真言，向朋友供出實情，才讓遭殺害的16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子屍骨得以重見天日。目前8名嫌犯均已落網，其中6人遭收押禁見，另外2人則分別服刑中及被收容。

檢警調查，犯下兩起桶屍案的34歲徐姓主謀，是某犯罪集團的老大。而遭殘忍殺害的少女，其實是徐嫌手下的女友，但她卻疑似被誣陷偷竊300萬而遇害。徐2017年在新竹香山犯案後，與其手下將少女的遺體裝進桶內，並往裡面倒入鹽酸、水泥，還將桶屍帶回豐原老家，整整伴屍3年，行徑相當惡劣與冷血。

▲▼桶屍案案發刑場曝光。（圖／記者白珈陽攝）

此外，徐嫌因涉及土地詐貸案，懷疑黃男說出對他不利的言詞，因此2019年就夥同手下擄走黃，在台中太平活活打死，並以相同手法將其屍體裝入塑膠桶內，之後載往苗栗銅鑼山區丟棄。

少女的王姓男友也是犯罪集團中的一人，他目睹女友遭到殺害、裝桶、灌水泥與棄屍的全程，但因徐嫌等人口頭威脅，才嚇得不敢說出實情。但後續王還參與了黃遇害的過程，所說「害怕而不敢聲張」的消息是否屬實，仍待進一步釐清。

警方在今年10月接獲線報，紛紛在兩地開挖，除了找到兩個廚餘桶，也循線追查到包含徐姓夫妻、6名共犯一共8人到案，其中6人遭收押禁見，另外2人則分別服刑中及被收容。

而兩起桶屍案之所以會曝光，《自由時報》報導，8名嫌犯中有人受不了良心譴責，在喝酒後向朋友吐露實情，才讓兩名死者得以重見天日。

▼黃男遭徐嫌殺害後放進塑膠桶中，運至人煙稀少的銅鑼山區丟棄。（圖／民眾提供）

▲▼8嫌均已落網。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼8嫌均已落網。（圖／記者李忠憲翻攝）

