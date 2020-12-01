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時代力量提5大憲改主張　盼推動國家正常化、國會選舉改聯立制

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▲▼時代力量黨主席陳椒華召開「時代力量憲改主張」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量召開「時代力量憲改主張」記者會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第2會期在9月14日同意成立修憲委員會，並在10月6日正式通過修憲委員會名單，這是我國自2005年以來，睽違15年啟動修憲工程。對此，時代力量黨主席陳椒華1日公布5大憲改主張，包括推動國家正常化、落實18歲公民權、廢除考監兩院、調降修憲門檻及國會選舉改為聯立制，期盼這次修憲能夠取得具體成果，實現世代正義。

陳椒華1日上午偕同時代力量立委邱顯智、王婉諭、中央大學客家語文暨社會科學系兼任副教授曾建元於立法院召開「時代力量憲改主張」記者會，並且公布時代力量五大憲改主張，包括「推動國家正常化」、「落實18歲公民權」、「廢除考監兩院」、「調降修憲門檻」，以及「國會選舉改為聯立制」。

▲▼時代力量黨主席陳椒華召開「時代力量憲改主張」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／時代力量提供）

陳椒華指出，時代力量從2015年成立以來，就陸續提出多項憲改主張，在總統蔡英文再度宣示啟動憲改後，時代力量黨部智庫與黨團數度邀集學者專家共同討論，最後彙整為五大訴求，分別為「主權正義」、「世代正義」、「制衡效能」、「還權於民」及「多元參與」。

陳椒華表示，推動國家地位正常化，是時代力量創黨以來的基本主張，因此2016年進入立法院後就立刻提出修憲案，希望推動「廢省」及「廢除一國兩區」，讓整體憲政架構更符合客觀事實及台灣人民的期待。

陳椒華說，如今終於等到立法院成立修憲委員會，時代力量除了延續廢省及廢除一國兩區的主張，希望進一步將《憲法增修條文》前言裡「國家統一前」等文字刪除，透過這次修憲具體地落實主權正義，將國家的定位和未來還給台灣人民，而不是繼續綁死在一中架構裡。

▲▼時代力量黨主席陳椒華召開「時代力量憲改主張」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／時代力量提供）

作為時代力量在立法院修憲委員會的代表，邱顯智則指出，針對中央政府體制，時代力量向來主張要廢除考監兩院，回歸三權的民主憲政架構，讓政府的考選和用人更順暢，也讓國會的實質監督更有力。

邱顯智認為，現行隸屬監察院的國家人權委員會可改隸屬總統府，彈劾權比照其他國家的作法劃歸國會，審計部則改設為國會下的獨立機關。至於考試權，則應劃歸行政院執掌，其中有關考選和銓敘之機關，仍應保持獨立性。

王婉諭表示，落實18歲公民權是世界民主國家的共同趨勢，也是時代力量2016年就已提出的主張，幾年下來樂見各黨逐漸凝聚共識，開始將台灣有關成年年齡及權利義務的相關法規朝18歲齊一修正，時代力量主張透過修憲，將「選舉權」及「被選舉權」明訂為18歲，還給青年基本的參政權利，實現世代正義。

▲▼時代力量黨主席陳椒華召開「時代力量憲改主張」記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／時代力量提供）

曾建元表示，2005年立委改採單一選區兩票制後，幾次選舉下來都出現「不利小黨，獨厚大黨」和「選票與席次不成比例」等問題，並不符合台灣民主多元化和擴大參與的潮流。

曾建元認為，國會選制應從現行的「並立制」改朝德國「聯立制」來修正，同時將不分區席次的分配門檻由5%降至3%，讓台灣多元的聲音能夠在國會裡頭實質參與，終結只能在大黨間選邊的困境。

曾建元也說，國會這幾年民主化發展中，成為台灣政治中心，國會議員在地方選舉除了關心個人選區，也應該關注全國性議題，因此若將選舉制度改為德國聯立制，地方席次會進入到全國分配比例中，因此地方性立委也同時必須為全國性議題發聲，相信對下一階段民主深化會有很大幫助。

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