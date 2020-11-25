王浩宇烏龍爆料時力黨工涉毒　4名嘴中天主播講評挨告...下場曝

▲林男因王浩宇烏龍爆料涉毒遭踢出政治工作，提告多家跟風的媒體、名嘴，北院25日判決出爐。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

桃園市議員王浩宇於2018年4月間，烏龍爆料時代力量林姓黨工持有毒品，挨告二審判賠40萬；林男另對多家媒體、名嘴提告，北院25日判名嘴林郁方、鄭照新、鄭師誠、張斯綱，應各賠林男10萬元，中天電視台及主播張以仁，則應連帶賠償10萬元。

林男與朋友在台北合租的工作室，於2018年間收到一件毒品包裹，經王浩宇開記者會爆料後，林男遭時代力量剔除，即使之後檢方調查，林男並沒有吸毒、也不是包裹收件人，但他仍因此失去了政治工作的機會，怒向當時跟著王浩宇爆料講評的名嘴、媒體展開提告。

開庭時，挨告的周刊記者表示，當時先在記者會採訪王浩宇，之後也向時代力量查證，報導前已盡查證義務；某報社記者表示，報導前經採訪林昶佐、時代力量黨部、警察分局，新聞中僅以「林姓黨工」代稱林男，並無侵害名譽。

中天電視則因「大政治大爆掛」節目中，由主播張以仁、周玉琴主持，於2018年4月16日邀請林郁方、鄭照新、鄭師誠、張斯綱等名嘴，討論「時力黨工涉毒案」也挨告。

「大政治大爆掛」節目抗辯，林男當時在租屋處被搜出大量毒品，難免會讓人聯想可能是藥頭；林郁方和鄭照新則認為，林男當時為時力黨工，只是藉討論本案要時力出來講清楚，且評論內容也是根據新聞；張斯綱則稱看過多篇報導，且評論時也只提「林姓黨工」，沒有侵害他名譽的意思。

但法官認為，張以仁、林郁方、鄭照新、鄭師誠於節目上，指林男「藥頭」、「販賣毒品」，此部分控訴林男持毒、販毒，卻沒有詳盡查證，已侵害林男名譽，而張斯綱不僅參與討論，更指林男是毒包裹收件人，但包裹上寫的卻是別人的名字，5人都應負賠償責任，依法判賠。

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