邊境查驗超標萊豬僅退運銷毀　時力：應落實裁罰

▲時代力量黨團召開「就現行邊境管理查驗含萊豬肉，衛福部未依食安法規定裁罰進口廠商一事提出質疑」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團26日質疑，過去數年對於進口肉品進行邊境查驗時，發現含萊克多巴胺的進口豬肉產品，僅以退運或銷毀方式處置，衛福部未依《食品安全衛生管理法》規定罰鍰，要求衛福部應落實現有法規賦予的裁罰手段，自源頭做好把關，並要求將主管法規《食品安全衛生管理法》及子法《食品及相關產品輸入查驗辦法》中，有關「輸入」的定義一致。

立法院社會福利及衛生環境委員會26日審查「中華民國110年度中央政府總預算關於衛生福利部主管預算（公務及基金預算）」，以及《身心障礙者權益保障法》、《國民年金法》等條文修正草案，時代力量黨團於會前召開「就現行邊境管理查驗含萊豬肉，衛福部未依食安法規定裁罰進口廠商一事提出質疑」記者會。

時代力量黨團總召邱顯智指出，依照《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，進口肉品的動物用藥超過一定容許量時，就應該依照同法第44條第1項處以6萬元以上2億元以下罰鍰，但衛福部長年以來僅依照《食品及相關產品輸入查驗辦法》進行退運或銷毀的處置。

邱顯智說，目前肉品進口僅有4%的邊境查驗率，豬肉查到含萊克多巴胺又僅處以退運或銷毀，對於衛福部目前的邊境查驗作為，他強烈質疑未來開放含萊克多巴胺豬肉進口後，衛福部是否真能為人民的食安及健康負起把關的責任？他呼籲政府應正視邊境查驗漏洞問題，負起把關責任。

時代力量立委陳椒華認為，面對衛福部不合格的邊境查驗作為，在《食品安全衛生管理法》有罰責的情況下，衛福部竟未予以罰鍰，等同縱容部分業者在過去豬肉含萊克多巴胺零檢出政策下，存有甘冒風險心態，進口含萊克多巴胺的豬肉。

時代力量立委王婉諭則指出，目前衛福部認為在《食品及相關產品輸入查驗辦法》中的「輸入」，指的是還在邊境進行查驗，尚未取得許可證的產品，然而在《食品安全衛生管理法》中的「輸入」，指的則是進入台灣境內、進到市面上，造成衛福部認為在邊境查驗通關前查獲的不合格肉品，無法依《食品安全衛生管理法》進行處罰。

王婉諭認為，衛福部在無法做好源頭管理的條件下，應該在法規上避免使用相同的「輸入」名詞，並在未來加強邊境查驗能量，才能真正根據《食品安全衛生管理法》開罰。

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