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武漢博覽中心重現封城情景　火神山醫院原地保留「謝絕遊客」

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▲武漢封城前，高速公路擠滿出城車輛。（圖／記者魏有德攝）

▲展場內展出武漢封城前，高速公路擠滿出城車輛的空拍照片。（圖／記者魏有德翻攝）

記者魏有德／湖北武漢報導

2020年1月23日對於武漢人而言，是一個永生難忘的日子。為避免新冠肺炎向外擴散，武漢成為全世界第一座被「封城」的地方。經過290天，《ETtoday新聞雲》記者走進這座曾被稱為「時間停止的城市」，即便疫情已經趨緩，當地民眾仍時刻將口罩掛在臉上，看得出「經歷過，才知道痛」的深切感受。一名在武漢開車的揭師傅表示，「一開始宣布封城時，大家是很恐慌的，只知道有個很嚴重的傳染病，哪裡都去不了。」

▲大陸武漢封城。（圖／記者魏有德攝）

▲武漢民眾經歷長達76天的封城日子。（圖／記者魏有德翻攝）

揭師傅提到，起初待在家的日子很煩悶，不完全清楚外面的狀況，隨著疫情的訊息越來越多，知道待在家裡面至少是安全的，心情也隨之放鬆，「甚至會打開窗戶和隔壁鄰居聊天，交換配送的蔬菜，正因為如此，才會有後來媒體刊載整個小區一起唱歌或掛上布條打氣之類的事情發生。」

▲3D投影呈現的ICU病房，虛擬的醫護人員正在爭分奪秒的進行手術。（圖／記者魏有德攝）

▲3D投影呈現的ICU病房，虛擬的醫護人員正在爭分奪秒的進行手術。（圖／記者魏有德攝）

現在來到武漢，已經不見封城時期的緊張感，不過，為了讓更多人能切身感受封城及抗疫的過程，在當地民眾稱為「武漢客廳」的中國文化博覽中心還原部分場景，在10月中推出為期3週的「抗擊新冠肺炎疫情專題展覽」。

令人印象深刻的是，一間透過3D投影呈現的ICU病房，虛擬的醫護人員正在爭分奪秒的進行手術，和病人一同與死神對抗。此外，展場內也保留方艙醫院部分場景，甚至留下抗疫女孩黃玉婷在治療期間準備高等學校考試的書籍和資料。

▲援鄂醫療隊的防護服上紀錄著每個人的姓名。（圖／記者魏有德攝）

▲展場內收藏的援鄂醫療隊防護服，紀錄著每個人的姓名。（圖／記者魏有德攝）

來自貴州的李同學，隨著疫情趨緩回到武漢繼續學業，他認真地注視著展館內每一張照片、每一個場景。李同學表示，疫情期間隔離在家，只能透過新聞了解武漢的情況，「到了武漢，看著當時他們努力博命的感覺，令人印象深刻，尤其是看到現場保留援鄂醫療隊的防護服，衣服上簽著自己的名字和圖畫，或許他們也很害怕，仍一往無前，看了很感動。」

▲武漢封城後，民眾禁止隨意外出，彷彿是座時間停止的城市。（圖／記者魏有德攝）

▲武漢封城後，民眾禁止隨意外出，彷彿是座時間停止的城市。（圖／記者魏有德攝）

這場展覽按時序推進，從武漢封城起，包括宣布封城前民眾開車擠爆高速公路向外逃離武漢以及封城期間的冷清接到，都藉由一張張照片忠實呈現，尤其是空蕩蕩街區呈現出的蕭瑟感，也因此被外界認為，武漢彷彿就像是做時間停止的城市。

▲武漢火神山醫院暫時保留下來，不對外開放。（圖／記者魏有德攝）

▲武漢火神山醫院暫時保留下來，不對外開放。（圖／記者魏有德攝）

關於武漢，外界聯想到的第一個詞彙便是「封城」，然而，10天內建成的「火神山醫院」也不遑多讓，讓大家留下深刻印象。《ETtoday新聞雲》記者實地走訪火神山醫院，整片區域仍然用白色高牆圍住，四周設有監視器，一但靠近便會有保全人員透過對講機請人離開，保持高度警戒。

▲從火神山對面的大樓高處可以看到圍牆內的病房設施。（圖／記者魏有德攝）

▲從火神山醫院對面的大樓高處可以看到圍牆內的病房設施。（圖／記者魏有德攝）

據了解，火神山醫院在疫情之初，為將重症病患與普通病患隔離，仿造北京小湯山醫院模式建成，主要負責照護的醫護人員均為解放軍醫療部隊，待疫情趨緩時，也開始收容一般病患，不過，火神山醫院不設門診，因此，在武漢解封後，火神山醫院雖保留下來，平時卻不對外開放，也讓不少好奇民眾鍛羽而歸。

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