重回武漢／首位染疫台商回憶治療　自爆：當時只剩生存渴望

▲武漢協和醫院收治新冠肺炎病患。（圖／記者魏有德翻攝）

記者魏有德／湖北武漢報導

今年春節期間陪著妻子回娘家的金先生是首起滯留武漢台灣民眾染疫的案例，幸運的是，他經過18天的治療後，成為武漢協和醫院首起重症康復的患者。回想當時的自身情況，金先生心有餘悸的說，「高燒不退的時候超過10天，用任何方式都無法降溫，呼吸也不順暢，對未來充滿不安和惶恐，再加上窗外空無一人的氛圍，只剩生存下來的渴望，壓力非常大。」

▲金先生與住院期間曾治療過他的醫生再度見面。（圖／記者魏有德攝）

金先生回憶，一開始有症狀時，還無法確定是否已經染疫，各家醫院充滿了掛號的病人，甚至一天掛到800多號，連擠都擠不進去，直到確診後，在病房的時間，隔壁躺著幾乎都是情況很嚴重的患者，每天聽到的只有呼吸機和咳嗽聲，「康復出院的那一刻，心裡是很慶幸的，有種劫後餘生的感覺。」

他感慨的說，生命真的很脆弱，從大家不了解病情、很無助，「很多人像我一樣幸運地走過來，但也有很多人不幸的走了，甚至有身邊的人，兩個人一起進入醫院，只有一個人走出來，真的很難去跟活下來的人解釋。」

《ETtoday新聞雲》1月31日獨家揭露金先生染疫情況，他也成為滯武漢500位台灣民眾的首例。金先生初次受訪時連內臟溫都都燒至40度，情況一度十分危急，經過各方的協助，金先生被送往武漢華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院進行治療，期間仍高燒反覆。

▲武漢協和醫院西院肝膽外科常務副主任張勇。（圖／記者魏有德攝）

擔任金先生主治醫生的武漢協和醫院西院肝膽外科常務副主任張勇表示，金先生是最早進入他負責的新冠重症病區的病人，「他進來的時候體溫非常高，高燒已經持續一周，後來身體逐漸適應治療效果，體溫先得到控制，但是肺部恢復比較慢，有一段時間甚至有擴大的趨勢，幸好最後對藥物的反應不錯，核酸轉陰，肺部的病灶也開始吸收。」

▲武漢華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院。（圖／記者魏有德攝）

疫情過後，金先生帶著妻子再度回到協和醫院，他表示，非常感謝曾經救回自己一命的醫護人員，也很敬佩他們在工作上的無私奉獻，「住院期間，看到的都是穿著防護服、帶著護目鏡的他們，認不清長相，也無法一一答謝，不過，他們無數次提醒用藥、進食，這份溫暖的鼓勵，會一直留在心中。」

▲金先生看到模擬的ICU場景，回想起住院的那段時間。（圖／記者魏有德攝）

離開武漢前，金先生特別與妻子一同前往抗疫專題展覽，當他走到3D模擬的ICU病房時，想起當時的情境，激動地紅了眼眶。金先生表示，人們往往在電視上看到別人的故事，現在看到的是發生在自己身上的過去，特別有感受，「真的很慶幸自己能走過來，整個疫情充滿了未知和恐怖，這麼多人為了每條生命在做努力，即便不一定能救得過來，很感動。」