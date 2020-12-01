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重回武漢／疫後超5000萬人造訪　湖北拚觀光重振經濟

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▲湖北武漢的黃鶴樓。（圖／記者魏有德攝）

▲湖北武漢的5A級景區黃鶴樓。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／湖北武漢報導

湖北省省會武漢市位於大陸南北陸路及長江水路交會點，加上大專院校質與量的排名位居大陸前五，城市充滿年輕活力的同時，帶動整個湖北的消費力及旅遊業蓬勃發展。不過，年初的新冠肺炎疫情重挫正在起飛的經濟環境，導致湖北及武漢得經歷一輪「砍掉重練」的過程。

▲武當山天柱峰最高處的金頂供奉玄武真君，也就是台灣俗稱的玄天上帝。（圖／記者魏有德攝）

▲湖北十堰市的武當山在疫情過後湧現人潮。（圖／記者魏有德攝）

武漢自1月23日封城後，湖北各地也陸續採取封城措施，遏制疫情的傳播，直至3月底湖北各地逐漸解封，恢復城市秩序。武漢市民林先生表示，解封那一刻重新走上街頭，看到的不是疫情下的愁雲慘霧，而是從每個人的笑容中看到希望，「正因為如此，整個湖北的向心力凝聚了，城市的運轉也比往常更快速。」

為了刺激消費，提升經濟動能，湖北省自8月初宣布，A級旅遊景區對全國遊客免門票，直至12月31日為止，帶動旅遊市場井噴式成長。數據顯示，截至11月8日，境內389家A級旅遊景區累計接待遊客4890萬人次，景區旅遊綜合收入46.54億元人民幣（約200億元新台幣）；372家景區遊客接待量恢復到去年同期50%以上，佔比95.6%；333家遊客接待量恢復到去年同期80%以上，佔比85.6%；達到或超過去年同期水平的288家，佔比74.04%。

▲從黃鶴樓可以遠眺武漢長江大橋。（圖／記者魏有德攝）

▲從黃鶴樓可以遠眺武漢長江大橋。（圖／記者魏有德攝）

位於湖北武漢的5A級景區黃鶴樓，因唐朝詩人崔灝的七言律詩《黃鶴樓》而成為當地最受歡迎的景區之一。疫情過後，遊客戴著口罩排隊登樓，人數還得受到嚴格限制，可見當地在拼旅遊的同時，仍然對於疫情反撲，保持一定的警惕。

大陸十一長假期間，湖北共接待遊客5228.59萬人次，旅遊綜合收入達348.29億元人民幣（約1497.6億元新台幣），這也使得當地人民對於疫後城市復甦的信心大增。揭師傅平日幫旅遊公司載客，以家族旅行的小團體為主，他表示，疫情期間沒有工作的確損失不少，「從5月開始，接單量就變多了，可以感受到各地遊客對武漢的支持，用實際行動幫助我們恢復運營。」

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