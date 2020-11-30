閃避前方違規變換車道轎車 休旅車撞安全島翻覆...駕駛驚嚇爬出

▲桃園市葉姓男子30日上午11時許駕駛休旅車行經龜山區春日路時，疑似閃避前方違規變換車道轎車，失控撞上安全島翻覆，還好僅受擦傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛休旅車30日上午行經龜山區春日路時，不知何故撞上安全島翻覆，還撞上對向轎車，警方據報趕抵現場，肇事駕駛聲稱是閃避前方違規變換車道轎車才失控撞上安全島翻覆，警方為雙方進行酒測，均無酒精反應，至於肇事原因正由警方調查釐清中。

龜山警分局指出，27歲的葉姓男子30日上午11時許駕駛休旅車，行經龜山區春日路、民生北路一段40巷口處時，疑似閃避外側車道轎車臨時變換車道，失控撞擊分隔島，還擦撞對向由35歲黃姓女子駕駛轎車後翻覆，葉姓駕駛事後爬出車外，所幸僅受擦傷，黃女則未受傷但飽受驚嚇。

▲桃園市葉姓男子30日上午11時許駕駛休旅車行經龜山區春日路時，疑似閃避前方違規變換車道轎車撞上安全島翻覆，對象黃姓女子駕駛轎車被擦撞慘況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局交通分隊員警到場處理時，為葉男與黃女進行酒測，雙方均無酒精反應，葉男聲稱是前方一輛轎車違規變換車道欲至內側，他一時反應不及才失控撞上中央分隔島翻覆。



龜山交通分隊分隊長陳政斌呼籲，民眾駕駛車輛應注意前車與周邊動態，確保行車安全車距，以避免交通意外發生。

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