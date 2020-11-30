桃園窄巷路口兩大外送員相撞　網蓋樓：是時候對決了…

記者沈繼昌／桃園報導

外送員賣命搶快在街頭互尬在桃園市桃園區街頭上演！UBEREATS張姓外送員28日上午騎車經過桃園區孝二街巷弄裡，疑似搶快撞上忠五街的FOODPANDA周姓女外送員，雙方機車倒地後迅速爬起，所幸均僅受輕傷，警方到場處理時有網友拍下照片上傳臉書《桃園人桃園事》粉絲專頁，上百網友留言「外送大戰、是時候對決了、紅綠誓不兩立…」桃園警方則呼籲，汽機車駕駛人行經路口應減速禮讓，防止發生意外事故。

▲1輛UBEREATS外送員28日上午在桃園區忠五街巷弄疑似搶快，撞上FOODPANDA，2名外送員當場倒地，員警到場處理所幸均僅受輕傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲UBEREATS外送員28日在桃園區忠五街巷弄搶快撞上FOODPANDA外送員，網友紛紛在臉書留言。（圖／翻攝自桃園人桃園事》粉絲專頁）

這起意外發生在28日上午10時20分，45歲的張姓男外送員（Ubereats）騎車行經桃園區孝二街往永安路方向，經過忠五街口時撞上橫越的35歲周姓女外送員（FOODPANDA），因撞擊力道強勁導致雙方人車都倒地，撞擊聲也引起路人注意，剛好有網友經過，拍下兩大外送員人車倒地畫面，上傳臉書《桃園人桃園事》粉絲專頁。

結果吸引上百網友紛紛留言：「外送大戰；繼中壢、桃園客運之後，外送平台也掀起戰火；是時候對決了；熊貓吳伯毅大對決；紅綠誓不兩立？拼單啊！生命不重要，為了70元值得衝；又是熊貓跟UBer為了趕送食物...命都不要了！」

▲根據路口監視器畫面，UBEREATS外送員撞上粉紅熊貓外送員瞬間畫面截圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，2名外送員在路口發生碰撞，兩人手腳輕微擦傷，員警趕抵現場處理，經測試雙方均無酒精反應，肇事責任由警方釐清中，警方呼籲汽機車駕駛人行經路口巷弄時應減速禮讓，以避免發生意外事故。

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