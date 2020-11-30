腦麻兒上學媽媽每天陪讀抄筆記　屏東家扶表揚年度「自強家庭」

▲帶著兩名子女獨立生活的素慧媽媽。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心每年會從扶助家庭中選出努力過生活的自強家庭給予鼓勵及表揚，今年則從1300戶中選出五戶家庭，分別來自枋寮鄉林素慧媽媽、新園鄉徐媽媽、恆春鎮陳進發爸爸、內埔鄉黃建佐爸爸、瑪家鄉邱文琪媽媽，分別為三戶單親家庭、二戶雙親家庭。這五戶家庭雖面臨逆境，都勇敢扛起責任重擔；面對生命的考驗時，總是不氣餒的正面迎接，屏東家扶將於12月5日假鶴聲國中辦理『家扶心 歲末情』歲末表揚暨感恩會表揚這五戶努力不懈的家庭，以下為五戶家庭的生命故事。



只要不放棄總有露出曙光的一天─林素慧媽媽

離異後的素慧媽媽，帶著兩名子女獨立生活，長子因早產，從小體弱多病，常常進出醫院，因為早產有長短腳的狀況，需要穿著特定鞋，前幾年開刀動手術，術後復健期間，不畏辛苦，每天騎著機車帶著長子往返於枋寮和高雄之間，復健過程，需要助行器行動，每當要爬上爬下時，體型瘦小的素慧媽媽都背抱著孩子避免孩子跌倒受傷，雖然辛苦，但素慧媽媽只求長子可以像一般小孩成長，目前長子定期回診及復健，看到孩子進步，當年的辛苦已忘記，心裡有的是踏實的幸福感。



當年長子有早療的需求，素慧媽媽總陪著做語言治療，在早療單位建議下到大學研修社工，也完成社工學歷。因補齊大學學歷，目前在國小特教班擔任助理老師，陪伴有特殊需求的學生。日常中，每天陪伴孩子讀書，期待可以透過教育翻轉貧窮，幸而兩位子女都相當爭氣，考試都名列前茅。

雖然身處逆境，素慧媽媽總是保有正向且積極的態度面對人生的挑戰與困難，堅信只要努力，一定可以度過難關，就算辛苦，為了子女，也甘之如飴。

▲陪伴兒子上學的徐媽媽。（圖／屏東家扶中心提供）



人生的磨練 也能成為一股力量─徐媽媽

丈夫從事遠洋捕魚工作的徐媽媽，原是照顧三名子女的平凡家庭主婦，九年前丈夫出海失蹤，幾年後法院判決先生逝世，頓時家庭失去精神支柱；三名子女中，有兩位孩子為極重度及多重身心障礙者，在面對家庭失去經濟依靠，徐媽媽知道為了孩子必須要堅強，因為孩子只剩下媽媽可以依靠。

長子是家中唯一健康的孩子，長期練習競速直排輪，經常在國際賽事中獲得不錯成績，次子出生後因為不明原因導致長年臥病在床，目前住在養護中心，每月醫療費用令徐媽媽感到壓力沉重，三子為多重障礙腦性麻痺患者，每周必須要到醫院復健，因行動受限，徐媽媽每天到校陪讀，幫忙抄寫筆記、協助中午用餐等，用實際行動陪伴與關懷，讓三子在學習上可以持續進步。

孩子的照顧、經濟和醫療費用，令徐媽媽壓力沉重，但為了子女，她總咬著牙，樂觀面對，徐媽媽不奢求翻轉未來的日子，但認為只要看見孩子的成長與進步，未來能夠有自理生活能力就是自己最大的收穫與幸福。

在地小農 不畏自身病痛 守護村民健康─陳進發爸爸

女兒就讀國中二年級，兒子就讀國小六年級，妻子離家多年未歸，從小就由進發爸爸一人拉拔兒女長大，進發爸爸個性樂觀、謙和有禮，臉上總是笑瞇了眼，那有著些魚尾紋的溫暖笑容讓人印象深刻，平時都在菜園耕作，並與在地農會合作，進發爸爸對蔬果的品質十分堅持，因自身患有食道癌，目前仍在治療控制中，故認為提供最健康有機的蔬果販售是個重要使命。

進發爸爸分享：「讓大家吃的健康，我也能感受到快樂與活力。」如此的一份真摯心意，讓人為之動容，而進發爸爸因生病常感到疲倦，亦或是藥物作用而身體不適，但仍給予兒女倆穩穩的依靠與關愛，兒女倆談起進發爸爸時，也情緒滿溢，說起進發爸爸父代母職的陪伴與愛，也難得地說起了自己內心深處對於進發爸爸病況的害怕，擔心進發爸爸無法看著他們長大成人，無法等到他們長大時好好享福，但樂觀的進發爸爸總是輕聲撫平孩子們的不安，也常向自己喊話、為自己加油，堅毅不拔的面對生活，是兒女的最佳典範，也藉此鼓勵進發爸爸始終如一努力生活的態度。



勇往直前 路一直都在─黃建佐爸爸

建佐爸爸從事油漆工，與妻子育有2名子女，原本幸福家庭卻在2012年改變，建佐爸爸確診口腔癌，因治療需要，每日至醫院做電療，電療後的不適，讓建佐爸爸無法工作，家庭頓失經濟支柱，後在妻子協助下，免強支應家庭開銷。

2013年建佐爸爸的癌細胞病變，轉化成口腔癌第四期，左側臉頰骨須削骨，經過多次手術治療，體重狂掉以致身體虛弱，吞嚥和語言功能大受影響，建佐爸爸開始對於自身的遭遇忿忿不平，也對自己無法協助家計相當自責，另在與他人互動上備感壓力，時常否定自我。

有感妻子努力持家，建佐爸爸自覺有愧，開始往返醫院接受化療，目前復原狀況好，有感於生病期間，社福資源協助、親友的支持及陪伴子女的決心，建佐爸爸走過顏面損陰霾，現常受邀至醫院鼓勵罹癌病友及家屬，今年也參與屏東臉部平權推廣及各項分享會，持續給予癌友正面支持能量，建佐爸爸能勇往向前，以自身經歷鼓勵病友，值得鼓勵肯定，透過建佐爸爸的生命故事影響更多生命。

▲文琪媽媽照顧孩子。（圖／屏東家扶中心提供）



再苦再累 永不後退─邱文琪媽媽

文琪媽媽有原住民的樂觀刻苦耐勞精神，與先生育有三名子女，丈夫於106年因心血管疾病開刀，有小中風，開刀後影響到腦部造成手腳不協調，無法工作。小兒子於小學六年級罹患腦瘤，升國中後因為腦瘤壓迫到視神經、肢體神經，失明無法行走而坐輪椅，也無法到學校就學，由特教人員到家裡上課。文琪媽媽是家中唯一的工作人口，為了減少家庭經濟負擔，文琪媽媽白天照顧罹患腦瘤而致重度身障的小兒子與行動受限的丈夫，晚上則是從事大夜班照服員工作，經年累月不喊累。

因文琪媽媽的樂觀與用心陪伴，小兒子努力復健、學習在日常生活中定位行走，只要有人陪伴，可到社區中走動，可以彈電子琴唱詩歌，讓文琪媽媽感到很欣慰。

不論家庭如何困苦與艱難，文琪媽媽總是努力與樂觀面對人生，照顧家人，及長輩們，不因困境受限自己的人生，值得肯定與祝福。

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