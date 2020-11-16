善的循環！屏東家扶中心帶家扶兒淨灘　東津文化之旅認識在地文資

▲屏東家扶中心帶家扶兒淨灘，並且認識東港鎮東隆宮迎王的在地文化。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心長年關懷在地弱勢兒少，自民國56年來已幫助和鼓勵、7~8千名弱勢兒少走出貧困環境、自立生活。同時，曾受助自立的青年不忘感恩及回饋社會，民國72年自組「屏東家扶之友會」志工團隊回饋家扶；這群老中青及少年各有所長，以取之社會、回饋於社會的心來投入志工服務。

家扶之友會每年舉辦二梯次的一日營，年初面臨新冠肺炎疫情影響，戶外活動也受到限制，然而為了給家扶兒能夠好好認識台灣這片土地及風俗民情，透過寓教於樂的方式，培養家扶兒的文化素養。

15日由家扶自立青年『家扶之友會』帶領屏北地區35名的家扶兒、跨過東港溪，辦理「東津文化之旅」，除了認識東港鎮東隆宮在地迎王文化，了解宗教習俗帶給大眾心靈上寄託及對在地居民的重要性，並且為社會大眾祈福，同時也傳遞給家扶兒對風俗文化的是需要靠大家的努力和智慧，才能把文化資產好好保存下來。

此外，東港漁產資源豐富，代表著海洋生態環境維護的重要，因此，家扶自立青年帶領所有家扶兒一起彎下腰，撿起沙灘上的垃圾，避免汙染海洋，破壞生態，一同愛護土地及珍惜資源。

就讀研究所一年級的家扶自立青年-小伊分享，今日活動的帶領盼望能將善的循環帶給小小家扶兒，將過往的生命經驗引領家扶兒能找到正能量，依著身體力行一起付諸行動，凡是對社會有幫助的事都是有意義的！



