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屏東家扶兒努力考取證照　翻轉人生回饋助人

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▲▼屏東家扶兒努力考取證照，翻轉人生。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶兒努力考取證照，翻轉人生。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

記者林彥臣／綜合報導

社會競爭激烈，升學不再是唯一管道，證照的取得更是日後就業的助力，屏東家扶中心支持、鼓勵所扶助經濟弱勢的兒少考取證照，為日後翻轉家庭生活種下契機。

▲▼屏東家扶兒努力考取證照，翻轉人生。（圖／屏東家扶中心提供）

盈盈來自單親家庭，盈盈跟弟弟自小由父親及祖父照顧，但是盈盈的父親跟祖父因故入獄及跑路，因此盈盈跟弟弟改由親戚照顧，也因為親戚的關係開始接觸了美髮，看著每個客人在美髮師巧手改造下，展現出美的姿態，故讓盈盈想成為讓人變美的美髮師。上了五專之後盈盈就讀美容科，經由學校老師介紹，從五專一年級開始至學校附近的美髮店打工及學習，為了考取乙級美髮證照，捨棄與同儕相處時光，不論放學或是假日，持續在美髮店增加經驗值，認真、努力練習編髮等技巧，也犧牲自己的生活費用，在生活更加吃緊的狀況下，額外付費上加強班，經過不斷的練習，在今年考取女子美髮乙級證照，期待未來畢業後可以從事新娘秘書，翻轉人生。

▲▼屏東家扶兒努力考取證照，翻轉人生。（圖／屏東家扶中心提供）

阿尼也是屏東家扶中心所扶助經濟弱勢的少年，喜歡做實驗的他，上了大學後在大家都在享受玩樂同時，阿尼主動去找教授，請教授收他在實驗室做實驗，也因此阿尼比起同儕更早、更熟悉實驗的步驟。阿尼向社工員表示自己考取了下水道設施操作維護乙級證照，除了未來就業就可以馬上找到3萬元以上的工作，更讓阿尼有成就感的是，考照準備期間他擔任老師的助教，協助老師教導同學們考照，同學們也都一起考上證照，這讓阿尼體會到自己不再只是手心上的扶助童，而是可以成為手心向下的助人者。

屏東家扶中心深耕在地經濟扶助已經超過53個年頭，一直堅信教育可以使弱勢家庭翻轉，因此每學期皆用心連結社會大眾資源，來讓扶助中的兒少們不因經濟弱勢而影響就學，同時也鼓勵兒少們擁有一技之長，讓未來有更寬闊的道路可以前進，也期待更多社會大眾一同支持屏東家扶中心所扶助的經濟弱勢兒少們穩定就學，邀請有心的您一起響應支持屏東家扶『助學圓夢 愛傳家扶』109年暑假獎學金，好家 再有你，邀您成為家扶兒少的『有力人士』，協助家扶兒翻轉生命•屏東家扶劃撥帳號

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