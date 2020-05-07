屏東模範母親傳授教育孩子有「三寶」：睡飽、吃飽、玩飽

▲人物（由左而右）家扶社工督導黃淑玲，兩位社工，黃秀儉，秀儉姊姊黃秀任、姊夫鄒金塞。（圖／屏東家扶中心提供）



地方中心／綜合報導

屏東家扶中心寄養媽媽黃秀儉榮獲屏東縣109年的模範母親殊榮，表揚她多年來為寄養童不遺餘力的付出。雖然因疫情關係，今年屏東縣政府停辦表揚典禮，今（7日）適逢黃秀儉60歲生日，屏東家扶特別選在這一日恭賀並祝福她。黃秀儉說，這是她一生中最具意義的生日禮物。

黃秀儉女士加入屏東家扶寄養家庭已12年，照顧過8名寄養童，因寄養爸爸姓勞，故大家都稱為勞媽媽。勞媽媽笑稱自己是勤儉又辛勞的媽媽，把點點滴滴的愛與關懷灌溉在寄養孩子身上，再怎麼辛苦，只要看到寄養孩子回到生活的常軌，一切辛苦都釋然。



勞媽媽與先生勞政修當初因為朋友也是寄養家庭，彼此分享後心裡那份助人的心油然而生，積極地收集寄養相關資料並立刻申請擔任屏東家扶寄養家庭，勞媽媽第一位接收的寄養童就是困難教養的孩子，接著陸續照顧的孩子有受性侵害、衝動控制、愛滋寶寶等，但不管有多困難，勞媽媽從未拒絕過。

勞媽媽接下了一位已轉安置三戶寄養家庭的少女小瑩(化名)，小瑩正值青少年叛逆期，像個刺猬般，曾因憤怒而拿刀對著勞媽媽，勞媽媽理解小瑩來自一個混亂又暴力的家庭，小瑩受創的心需要更多包容，勞媽媽以溫柔、耐心加幽默，幫助小瑩管理情緒，學習與人相處。小瑩向社工說，「沒有家庭可以容得下我，也沒有人管得了我，剛到勞媽媽家時，我就是要試試他們可以耐我何，沒想到勞媽媽什麼招都接得下，我太佩服她了，她對我的信任讓我相信自己是值得被愛的」。

勞媽媽照顧孩子的秘笈有三寶三不：「睡飽、吃飽、玩飽」「不刻意、不過度、不強求」，勞媽媽照顧寄養童從不強迫孩子一定要變成什麼樣子，而是從「心」去認識孩子，陪伴孩子一步步往前，秉持「三寶三不」信念，相信寄養童終將從心蛻變。



勞媽媽認為寄養家庭就是給寄養孩子一個家，讓寄養孩子不會因為原生家庭的種種而落入被遺棄的創傷，相信著因緣份而來到家裡的每個孩子並與之建立正向關係，讓寄養家庭與寄養童能互相陪伴，彼此繼續往前邁進。其夫勞政修體貼勞媽媽的辛苦，希望勞媽媽不要再接有「挑戰性」的寄養童；但勞媽媽認為「人老心不老」，「寄養童有需要我就挺身而出」正是勞媽媽的鋼鐵意志，永不退縮。

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