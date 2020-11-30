▲屏東家扶中心舉辦「才藝感恩分享會」共同見證家扶兒才藝成果。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

29日下午，家扶潮州扶幼廣場熱鬧滾滾的聚集逾350名老幼、親子，一起參加「音為有您・舞躍家扶」才藝感恩分享會，讓家扶兒少有機會展現所學才藝與自信，同時，也讓所有幫助家扶兒少的認養人、捐款人、社會善心人士一起共同見證、參與他們所學的成果與成就。

家扶兒少礙於家庭經濟、才藝學費高，讓有才藝天份的家扶兒不敢夢想學習才藝，家扶看見弱勢兒少的需求、聽見他們的聲音、不希望有才藝天份的家扶兒少的才能被埋沒，能夠勇敢追夢，105年在家扶潮州服務處開辦街舞、烏克麗麗才藝班，5年來，已培育了70名家扶兒少學習他們夢寐以求的街舞、烏克麗麗才藝。

阿菲老師是家扶潮州街舞班的指導老師，是家扶幫助長大的自立青年，當年她因家庭遭受變故而接受家扶的幫助，現在的她，經過一番努力後，已是一名專業的舞蹈老師、並開設天使心才藝教室，認真教學、工作，讓其原生家庭脫離困境，並且，回家扶來貢獻所學擔任公益才藝老師，阿菲老師說：透過今天的活動，她能夠讓家扶學弟妹有自信站上舞台大展伸手，是她用實際行動表達對家扶及過去所有幫助過她的人最大的感恩。

家住林邊、喜歡跳舞的小萱，夢想自己有朝一日可以站上舞台表演，經過阿菲老師三年的教導，今天，小萱總算圓夢站上舞台表演，讓大家看見有自信、才華洋溢的她。

屏東家扶傅敏峯主任表示，弱勢兒少學習才藝著實不容易，過程中或許辛苦，要比其他人付出更多的努力，但只要孩子能持之以恆，成果就會是豐碩的，最重要的是，家扶兒少在學習才藝過程中找到自我價值。

家扶感謝潮州鎮公所、野人戶外旅遊生活館、良悅建築、福音開發建設股份有限公司協辦今天的活動，因為有您、大家的支持，讓家扶兒少更勇敢追夢，在學業學習外有更多元的發展機會，看見孩子無限的可能，展現出他們最自信的一面；同時感謝天使心才藝教室、屏大附小弦樂團、華笛國樂團、屏東大學筑軒國樂社一起展演，讓表演節目更豐富。

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