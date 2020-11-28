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桃園某私校董事長失聯　警方在虎頭山尋獲已氣絕

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▲桃園市某私立高職董事長本月25日在家中留下一封信後失聯，家人到處尋找，桃園警方當晚在虎頭山登山步道尋獲，但已氣絕多時。（資料照／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市某私立高職董事長本月25日在家中留下一封信後失聯，家人到處尋找，桃園警方當晚在虎頭山登山步道尋獲，但已氣絕多時。（資料照／記者楊淑媛翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某私立高職董事長25日在家中留下一封信後失聯，家人擔心發生意外四處尋找並向警方報案，結果警方在當晚在虎頭山登山步道尋獲，但早已氣絕多時，警方在現場蒐證並未發現有打鬥痕跡，初步排除有外力介入，已報請檢察官相驗以釐清真正死因。

據指出，死者是71歲的桃園市某私立高職董事長，疑似因資金周轉出現問題，25日在家留下一封信後出走失聯，家屬也連繫不上，趕緊向警方求助協尋，警方根據信中內容交代會去虎頭山一帶，因此警方不敢大意，派出警力在虎頭山地區搜尋，果然晚間10時許在登山步道附近發現死者，但已明顯死亡，因此未送醫。

警方鑑識人員在場蒐證時並未發現有外力介入，初步排除有他殺嫌疑，至於真正死因則已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清。

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