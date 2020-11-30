孫大千批李遠哲：碰到綠色就轉彎　萊豬吃不死人沒關係

▲李遠哲。（資料照／記者林銘翰攝）

記者黃巈禾／綜合報導

中央研究院前院長李遠哲30日表示，標準以下吃萊豬，對健康影響不大。對此，國民黨前立委孫大千批評，李遠哲的標準根本就是碰到綠色就會自動轉彎，若今天面對的是國民黨政府，發言的內容還會是這樣嗎？

李遠哲指出，「我想萊克多巴胺的事情，我今天不在這裡講，這問題很複雜，它在標準底下吃了，對健康影響不大，所以它有一定的標準，超過標準是不好的」，說有萊克多巴胺的豬都是不好的豬，這也不一定。

對於政府現在推出赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等五種管制措施，是否能澄清大家對萊豬的疑慮？李遠哲認為，政府的努力做到這樣已經算是不錯。

孫大千30日在臉書表示，李遠哲為什麼不敢說明一下，就算影響不大，代表還是有影響，民進黨政府為什麼要強逼台灣人民去面對吃了對健康有影響的美豬呢？難道對一位科學家來說，只要是吃不死人就沒關係嗎？

孫大千指出，李遠哲為什麼不敢說明，台灣政府為什麼始終禁止本土豬農使用瘦肉精呢？此外，李遠哲為什麼不敢說明，民進黨政府的五項管制措施，真的能夠還給台灣人民自由選擇是否要食用美豬的權利嗎？連雲林縣政府都決定要採用區塊鍊建立食安溯源機制，民進黨政府為什麼還要採用傳統老掉牙的方式來虛應故事呢？