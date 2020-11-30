徐巧芯批中正一分局長：讓丁怡銘享有2特權　應道歉下台

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前行政院發言人丁怡銘稱牛肉麵業者使用含萊克多巴胺牛肉，事後遭店家提出證明打臉，也被告發違反食安法。丁怡銘29日由刑事局3名警官陪同到中正一分局做筆錄，結束後外界質疑警方使用調虎離山之計讓他離開。對此，國民黨台北市議員徐巧芯批評，中正一分局長陳明志讓丁怡銘享有2項特權，應道歉下台。

徐巧芯30日在臉書表示，中正一分局不應該讓丁怡銘享有特權，丁怡銘已經離職，理應整個程序跟一般市民是一樣的，沒想到警方竟然多次為他動用特權，原因為何？是否收到中央高層指示？

徐巧芯點出丁怡銘享有兩項特權，特權一、「丁怡銘的車可以直接開進分局」，一般民眾到警察局應訊時車位找不到是否可以比照辦理？憑什麼碰到丁怡銘這位「民眾」就這麼貼心？

▲中正一分局長陳明志疑穿帽T、戴口罩「扮替身」，搭自用車放煙霧彈讓丁怡銘脫身，事後澄清要去參加告別式 。（圖／記者陳以昇翻攝）

徐巧芯再指，特權二、「調虎離山，掩護丁怡銘行蹤」，訊後警方在車道圍起紅龍柱管制，疑似故佈疑陣掩護丁怡銘離開，陳明志在丁怡銘訊問約一小時時，大陣仗離開警局，所有媒體對著座車拍，並不知道裡面是誰，警方沒解釋、沒回應，導致媒體跟著座車追出去，最後才知道是分局長去公祭，陳分局長明明很清楚外面媒體跟拍以及目的，從頭到尾沒搖下車窗告訴媒體拍錯，顯然是刻意誤導媒體報導，公眾人物公然犯錯造謠，接受調查是天經地義的事，警察局在怕什麼？為何要特別護著他？

徐巧芯還說，以上兩點，顯示出警方在此案調查過程中，給了這個現已身無公職的丁怡銘特殊待遇，到底憑什麼？一般的小市民奉公守法接受調查，但曾身為蘇貞昌愛將的丁怡銘，可以讓一個分局長這麼大動作掩護？「陳分局長應該出面說明、道歉、下台！」

對於讓丁怡銘的車子進入分局地下室停車，媒體質疑是否日後民眾洽公都可以將車輛停進地下停車場？陳明志30日受訪時回應，丁怡銘涉及食安法、社會秩序維護法等，既是社會矚目案件，也有時效問題，「難道還要再拖嗎？」此回覆被質疑答非所問。

至於外界質疑「調虎離山」一事，陳明志則說，紅龍柱是因為車道口媒體、民眾實在太多，原本是由員警指揮，就改設置紅龍柱，避免人員安全受影響，之前若有重大事件也這樣做，只是這次的確處理得太過緊張，會檢討改進。