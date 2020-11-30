丁怡銘赴中正一分局到案說明　上週四有先問「開車是否方便」

▲中正一分局長陳明志疑穿帽T、戴口罩離開，被媒體誤認是丁怡銘，他也澄清當時要去參加告別式 。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陶本和／台北報導

行政院前發言人丁怡銘因「牛肉麵風波」請辭，他29日赴中正一分局筆錄，先是媒體誤認，接著又栽指他搞特權，不用「換證」駕駛自用車進入分局停車場。據指出，丁怡銘早在上週就事先與警局溝通，並確認車位，非分局主動提供車位。

丁怡銘因牛肉麵事件請辭，民眾則檢舉散佈假消息，涉犯食安法，警方29日約談他到案說明。不過，在他離開警局時，媒體誤認他利用特權，在刑事局高層陪同下搭警用車離開，實際上他皆自駕紅色轎車進出，且在離場時也未有媒體在場。

據悉，丁怡銘在上週四接到警方電話通知，相約週日下午3時前往說明，他今天下午3時左右，自行駕駛一輛紅色轎車前往中正一分局說明，身著全套深色格紋西裝。

不過，媒體在中正一分局外守候，在天未暗之際，等到一亮黑色進口休旅車離開，後座一名身穿黑色帽T、戴口罩的男子，在4名警備警員戒護下離開；但誤認其就是丁怡銘。

但經後來證實，這位搭乘黑色進口休旅車的男子，其實是分局長，並非丁怡銘。不過，仍有警局安排所謂「調虎離山」之計，指控丁怡銘享特權，駕駛私用車輛進出警局的說法傳出，且不需換證。

對此，政院人士表示，警局是在上週四透過電話與丁怡銘相約，敲定週日下午三點到警局說明案情。在電話中，丁怡銘先詢問警局，他開車前往是否方便，而中正一分局回他，週六、日比較少同仁上班，所以應該會有車位，但有請丁怡銘週日出發前再跟他們確認。

政院人士表示，丁怡銘週日前往警局之前，有再次與警方聯繫，雙方確認有車位後，就直接告知他的車號，並下地下停車場停放，非中正一分局主動告知可以開車過去。

▼中正一分局 。（圖／記者陳以昇攝）

